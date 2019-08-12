DOU.UA опубликовал свежий рейтинг «Топ-50 ІТ-компаний Украины», в лидерах EPAM, SoftServe, GlobalLogic, Luxoft и Ciklum





Профильный ресурс DOU.UA опубликовал свежий рейтинг Топ-50 крупнейших IT-компаний Украины. За последние полгода количество специалистов в топ-50 выросло с 58 тыс. до почти 63 тыс., при этом количество технических специалистов уже превышает отметку 50 тыс. В рейтинге появились новые лица, а EPAM и SoftServe пересекли отметку «7000 специалистов», так что теперь на эти две компании приходится 37% роста июльского Топ-50.

С января по июль 2019 года количество IT-специалистов возросло на 3410 человек (7,5%) в топ-25 и 4453 человек (7,6%) в топ-50 по сравнению со вторым полугодием 2018 года. Количество технических специалистов в топ-50 — уже более 50 тыс., из них почти 40 тыс. работает в 25 крупнейших IT-компаниях. Если смотреть на динамику, то за последние пять лет количество технических специалистов в топ-25 выросла почти вдвое.

Рост «большой пятерки» за первое полугодие 2019 года составил 7% (1617 специалистов). Всего в топ-5 компаний работает 25482 специалиста, что составляет 41% от общего количества Топ-50.

Лидер рейтинга EPAM за первые 6 месяцев 2019 года вырос на рекордные 900 специалистов и пересек отметку в 7000 специалистов. Компания SoftServe, занимающая второе место рейтинга, также по итогам первого полугодия преодолела отметку в 7000 специалистов, увеличившись на 749 специалистов, из которых 711 — технические. Третью строчку занимает GlobalLogic, которая наняла 214 специалистов за истекший период.





Luxoft занимает четвертое место, при этом за первые 6 месяцев 2019 года она продемонстрировала рекордную отрицательную динамику — количество сотрудников компании уменьшилось на 250 человек, при этом количество технических специалистов уменьшилось лишь на 35 человек. Ciklum замыкает пятерку лидеров и после рекордного роста в 2018 году наняла всего 4 специалистов.

Кроме EPAM, SoftServe и GlobalLogic, за первые полгода текущего года на 100+ специалистов увеличились еще 8 компаний: NIX (301 специалист), Intellias (301), DataArt (173), Intetics (169), ZONE3000 (159), Genesis (150), Lohika (138) и AMC Bridge (109).

С января по июль 2019 года 11 компаний открыли новые офисы как в Украине, так и за ее пределами. Это на две компании меньше, чем по итогам второго полугодия 2018 года. Новые украинские офисы появились в Киеве, Львове, Харькове, Ивано-Франковске и Луцке. За рубежом — в Польше, Болгарии, Армении и США. Подавляющее большинство участников рейтинга (42 из 50) имеют офисы в Киеве. Во Львове на 4 компании из топ-50 больше, чем в Харькове (24 против 20). В Одессе — 15 компаний, в Днепре — 12, в Виннице — 10, а в других украинских городах представлено менее 5 компаний.

Полную версию рейтинга Топ-50 ІТ-компаний Украины можно почитать по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA