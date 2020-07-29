DOU.UA: Сколько зарабатывают в 2020 году украинские IT-разработчики с учетом языка программирования, должности и специализации





Мы продолжаем публиковать результаты зарплатного опроса украинских IT-специалистов, проведенного ресурсом DOU.UA, и после тестировщиков рассказываем о зарплатах разработчиков. Из 12419 опрошенных разработчиков оказалось чуть больше половины — 6448 человек, которые работают в качестве Software Engineers, Tech/Team Leads и System Architects. Все зарплаты указаны в долларах США (по курсу межбанка), чистыми (после уплаты налогов), для оценки зарплат в выборках использовалась медиана.

Среди опрошенных разработчиков наибольшая доля Software Engineers (46%), далее следуют категории Senior Software Engineers (24%) и Junior Software Engineers (17%). По сравнению с прошлыми периодами значительно (до уровня декабря 2014 года) сократилось количество Junior Software Engineers. По результатам июньского опроса, доля разроботчиц составляла 9%, этот показатель увеличивается ежегодно — на 2% за последний год и на 5% с 2014 по 2020 года.

Распределение разработчиков по возрасту в июне 2020 года остается стабильным, если сравнивать с прошлыми волнами опроса. Медиана — 28 лет, мода — 25 лет (7,3%). Топ-3 городами проживания среди разработчиков являются Киев (44%), Харьков (14%) и Львов (13%). Самый популярный язык программирования в Украине — JavaScript, как основной его используют 23,8% разработчиков, как дополнительный — 41%. Далее следуют C#/.NET (15,9%), Java (14,9%), PHP (11,8%) и Python (6,2%). При этом 15% респондентов указали, что не используют дополнительный язык программирования.

Средняя зарплата IT-разработчика в Украине составляет $2300 в месяц чистыми, значительного роста по сравнению прошлым опросом в декабре 2019 года не произошло. В разрезе должностей наблюдается падение зарплат System Architect на $200 и Senior SE — на $100, а также увеличение зарплат Team/Technical Lead на $150. У Software Engineer и Junior SE уже третий опрос подряд средняя зарплата не меняется.

Больше всего получают Junior SE, SE и Senior SE в Киеве — $800, $2200 и $4000 соответственно. В других городах, если сравнивать с Киевом, Junior SE получают в среднем на $100-150 меньшую зарплату. Для SE и Senior SE такая разница может достигать $700-1000. На самую большую оплату труда могут рассчитывать разрабочтики JavaScript, C#/.NET и Java в Киеве — это $2350, $2800 и $3000 соответственно. Наиболее оплачиваемыми специалистами являются Scala и Go-разработчики в Киеве — их зарплата составляет $4000.

Как и по результатам предыдущего опроса, самые высокие средние зарплаты среди выпускников ДонНТУ, КНУ им. Шевченко и НТУУ «КПИ» им. Сикорского — около $3000. В июне 2020 годп к этому списку присоединился ОНУ им. Мечникова. Среди действующих студентов больше всех получают те, кто учится в ЧНУ им. Федьковича ($1000), НТУУ «КПИ» им. Сикорского ($980) и КНУ им. Шевченко ($975).

Далее мы приводим средние зарплаты IT-разработчиков в зависимости от языка программирования с динамикой за 8 лет, а также с разбивкой по дополнительным языкам и фреймворкам:

Полную версию исследования можно прочитать по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA