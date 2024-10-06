Доигрались: Tencent хочет выкупить Ubisoft на фоне падения акций, неудачных продаж и задержек

Tencent и основатели Ubisoft, семья Гиллемот, рассматривают выкуп французского разработчика игр после потери более чем половины рыночной стоимости.

По данным инсайдеров, китайская технологическая компания и Guillemot Brothers общались с консультантами для изучения путей стабилизации Ubisoft и повышения ее стоимости. По словам источника, одной из обсуждаемых возможностей было объединение.

В пятницу акции Ubisoft выросли на 33%. Всего в этом году акции Ubisoft упали примерно на 40%. Рыночная капитализация компании составляет около $2 млрд. Согласно последнему годовому отчету компании, Tencent владела 9,2% чистых прав голоса в Ubisoft на конец апреля, тогда как семья Гиллемот — примерно 20,5%.

Некоторые миноритарные акционеры, включая AJ Investments, настаивали либо на частном акционерном статусе, либо на продаже Ubisoft стратегическому инвестору на фоне падения курса акций. Рассмотрение находится на ранней стадии, Tencent и Guillemot также изучают другие альтернативы.

В прошлом месяце акции Ubisoft упали до самого низкого уровня за более чем десять лет после того, как компания снизила свой прогноз из-за более слабых, чем ожидалось, продаж и задержку долгожданной игры Assassin’s Creed Shadows. В течение последних нескольких лет компания пыталась оправиться от кризиса эпохи пандемии, который привел к задержкам и отмене игр.

Основи Python для школярів від Hillel IT School. Відкрийте для вашої дитини захопливий світ програмування з нашим онлайн-курсом "Програмування Python для школярів". Ми вивчимо основи програмування на прикладі мови Python, надаючи зрозумілі пояснення та цікаві практичні завдання. Зареєструватися

Несколько частных инвестиционных компаний, включая Blackstone Inc. и KKR & Co., изучали потенциальные предложения по Ubisoft в 2022 году на фоне серии крупных сделок в индустрии видеоигр. Позже в том же году семья основателей заключила партнерские отношения с Tencent, которая приобрела 49,9% холдинговой компании Guillemot Brothers в дополнение к прямой доле акций Ubisoft.

Аналитики рассматривали такую схему, как способ позволить братьям остаться у руля Ubisoft. Доля Tencent ограничена 10% без права оперативного вето. Согласно договору, Tencent также не могла продать свои акции Ubisoft в течение пяти лет, после чего семья Гиллемот имеет право первоочередного отказа. Соглашение все еще позволяет братьям общаться и работать с кем угодно.

Основи Python для школярів від Hillel IT School. Відкрийте для вашої дитини захопливий світ програмування з нашим онлайн-курсом "Програмування Python для школярів". Ми вивчимо основи програмування на прикладі мови Python, надаючи зрозумілі пояснення та цікаві практичні завдання. Зареєструватися

Источник: Bloomberg