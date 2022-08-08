DreamWorks до конца этого года откроет исходный код рендерера MoonRay — он использовался в «Плохих парнях» и «Коте в сапогах 2»

Студия DreamWorks за последние несколько лет выложила в открытый доступ первичный код некоторых своих технологий, и вот сейчас подразделение анимации готовится присоединиться к инициативе по поддержке Open Source — к концу 2022 года фирменная система рендеринга MoonRay с трассировкой лучей дополнит список ПО с открытым кодом.

Авторы уже запустили отдельный сайт, а код планируют опубликовать впоследствии на GitHub под лицензией Apache 2.0. Как отмечает The Hollywood Reporter, вместе с кодом MoonRay студия DreamWorks также выложит в открытый доступ фреймворк Arras, который используется для организации распределенного рендеринга.

«Мы рады поделиться с индустрией инновациями и разработками более чем за 10 лет существования кодовой базы MoonRay с технологиями векторизированного, многопоточного, параллельного и распределенного рендеринга. Спрос на рендеринг в глобальных масштабах растет с каждым годом и MoonRay собирается удовлетворить эти потребности. Мы ожидаем, что база кода станет крепче благодаря участию сообщества, поскольку DreamWorks продолжает демонстрировать свою поддержку Open Source». Эндрю Пирс, вице-президент DreamWorks по глобальным технологиям

DreamWorks использовала MoonRay в таких фильмах, как «Как приручить дракона 3: Скрытый мир», «Семейка Крудс 2: Новоселье» и «Плохие», а также в будущем мультфильме «Кот в сапогах: Последнее желание».

Когда, то или иное проприетарное программное обеспечение становится доступным широкой публике — это всегда хорошая новость. Смогут ли преданные любители создавать анимацию на уровне с качеством визуальных изображений DreamWorks, еще предстоит выяснить, но по крайней мере у них будет еще один полезный инструмент для этого. Заинтересованные могут подать заявку на получение раннего доступа к MoonRay или подписаться на обновление на сайте проекта.