Сіквел мультфільму “Кіт у чоботях” вийде на екрани через 11 років після першої частини [трейлер]

Оригінальний мультфільм “Кіт у чоботях”, який переосмислює однойменну казку, вийшов у далекому 2011 році. З того часу цей герой неодноразово з’являвся у франшизі “Шрек” і нарешті заслужив повноцінний сіквел під назвою “Кіт у чоботях: Останнє бажання”.

Як ви всі, напевно, знаєте, коти мають у запасі дев’ять життів і смерть настає лише у разі повного вичерпання цього запасу. Обережні та розсудливі коти здатні розтягнути цю кількість на дуже тривалий термін, але “Кіт у чоботях” зовсім не такий. Зненацька виявляється, що він по дурості витратив уже вісім життів і тепер живе свою останню спробу. Щоб не залишити світ раніше часу, він вирішує стати розсудливим і перетворитися на домашнього кота. Але колишні вороги приходять за ним… (правда нагадує типову історію про кіллера, що відійшов від справ?).

Озвучив головного героя Антоніо Бандерас, а крім його старої подруги Кіси Мягколапки (Сальма Хайєк) у картині також з’явиться пес Перро (Харві Гільє), Золотовласка (Флоренс П’ю), Мама-ведмедиця (Олівія Колман), Великий злий вовк (Вагнер Моура) та інші.

Прем’єра мультфільму “Кіт у чоботях: Останнє бажання” / Puss In Boots: The Last Wish від Universal Pictures / DreamWorks призначена на 21 грудня 2022 року.