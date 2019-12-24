Дубилет сдержал обещание — заработал онлайн-сервис, который должен покончить с бумажными квитанциями





Меньше месяца назад министр Кабинета министров Украины и сооснователь финтех-стартапа Fintech Band Дмитрий Дубилет пообещал онлайн-сервис, призванный избавить украинцев от раздражающего требования — необходимости предъявлять бумажные квитанции об уплате тех или иных государственных услуг. И сдержал обещание. Сегодня соответствующий веб-сервис проверки достоверности электронных квитанций был официально запущен, он находится по адресу check.gov.ua. И это тот редкий случай, когда правительство даже опередило календарь (изначально называли сроки в 1-3 месяца).

Сервис позволит экономить не только время и нервы, но и деньги, поскольку многие банки требуют за бумажные квитанции при оплате тех или иных услуг весьма существенные комиссии.

Сервис устроен максимально просто. Чтобы подтвердить факт оплаты необходимой суммы за конкретную государственную услугу, достаточно будет предоставить государственному служащему для проверки номер квитанции. Тот должен будет зайти на сайт check.gov.ua, ввести код и проверить платеж. Никаких бумажных квитанций в качестве подтверждения оплаты и обязательного условия получения услуги теперь госструктуры требовать не вправе.

В течение месяца будут изменены должностные инструкции во всех точках предоставления услуг гражданам, чтобы обучить всех пользоваться этим сервисом. Также будет запущена горячая линия, куда граждане смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.

На данный момент к сервису подключены только два банка — ПриватБанк и monobank. И это, пожалуй, единственный негативный момент. С другой стороны, в правительстве обещают вскоре подключить и другие банки, чтобы большее число пользователей могли при необходимости воспользоваться сервисом. Кроме того, в будущем этот сервис, как ожидается, позволит быстрее запускать другие электронные сервисы.

Источник: Дмитрий Дубилет Facebook