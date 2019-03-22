«Дуже шкода»: Skoda отказалась от озвученных в 2017 году планов построить в Украине новый завод по производству автомобилей

Чешский автопроизводитель Skoda Auto, входящий в состав концерна Volkswagen AG, отказался от намерений создания нового мультибрендового завода в Украине и рассматривает для этой цели другие площадки в Восточной и Юго-Восточной Европе. Об этом сообщили в украинской компании «Еврокар», комментируя публикацию в прессе о намерениях чешской компании перенести сборку автомобилей из Украины в Сербию.

Отмечается, что это решение не связано с намерением перемещения производства из Украины, т.е. завод «Еврокар» продолжит сборку автомобилей Skoda, которую осуществляет с 2002 года в Соломоново (Закарпатская область). В 2018 года руководство «Еврокара» заявило, что рассматривает возможность производства в Украине электромобилей, батарей и других комплектующих для них.

«Skoda, определяя потенциальное место для нового мультибрендового завода, сократила выбор до четырех стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Украины среди них нет», — сообщили в компании «Еврокар».

В «Еврокаре» пояснили, что вопрос расширения производственных мощностей в Volkswagen Group в целом и в Skoda Auto в частности назрел еще несколько лет назад – на сегодня заводы Skoda работают со 120%-й загрузкой мощностей, применяя многосменный рабочий режим.

«Еще в 2017 году Украину посетил председатель Skoda Auto, по результатам встречи которого с главой украинского правительства был сформирован ряд пожеланий к украинской власти в контексте рассмотрения Украины в качестве внешней производственной площадки для Skoda с учетом удобной логистики, соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, наличия подготовленных трудовых ресурсов и более низкой стоимости рабочей силы (почти вдвое) по сравнению с европейскими странами», — напомнили в компании.

Однако, добавляют в «Еврокаре», за это время Украина так и не предложила условия, которые привлекли бы потенциального инвестора.

«В Украине до сих пор не работают таможенные и налоговые стимулы для деятельности индустриальных парков, хотя соответствующие законопроекты были приняты в первом чтении еще в 2016 году, не воплощена в реальность анонсированная 15-летняя Стратегия развития рынка электромобилей, не рассмотрены законопроекты для поддержки производства электромобилей, которые внесены в повестку еще в начале года», — констатируют в компании.

В то же время, добавляют в «Еврокаре», активно либерализируется ввоз б/у авто, фактически хаотизируя авторынок и загоняя все дальше в теневой формат, тогда как к легальному бизнесу предъявляются высокие требования.

«К сожалению, Украина не выдержала конкуренции в борьбе за крупного инвестора. Можно сказать, что она даже не вступала в борьбу за 1,4 млрд евро инвестиций, 5 тыс. новых рабочих мест и возможность производства 300 тыс. автомобилей в год с уровнем экспорта 4,5 млрд евро», — заключили представители «Еврокара».

Напомним, что первые новости о возможности построить в Украине новый завод по производству автомобилей Skoda появились весной 2017 года. Об этом было заявлено по результатам встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с главой правления Skoda Бернхардом Майером. Руководители Skoda назвали Украину одной из перспективных площадок для строительства нового предприятия, но окончательное решение по этому поводу тогда не приняли.

В свою очередь Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство заинтересовано в расширении сотрудничества со Skoda и пообещал оказать поддержку, необходимую для реализации проекта. В частности, речь шла о том, что Кабмин может посодействовать в обустройстве производственной территории и обучении персонала, а также ввести льготы в сфере местных налогов.

Источник: Экономическая Правда