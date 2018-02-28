Закарпатский автозавод «Еврокар» рассматривает возможность производства в Украине электромобилей, батарей и других комплектующих для них

В то время как крупнейший украинский автозавод “ЗАЗ” находится на грани выживания, соседняя Беларусь только за последний год отметилась как минимум двумя проектами по сборке китайских электромобилей – в работе у двух разных заводов модели Geely SC7, Zotye E200EV и Z500EV. Однако не все так плохо, ведь производством электромобилей в Украине, причем не только для внутреннего рынка, но и для рынка Европейской союза все же могут заняться, заявил владелец завода “Еврокар” Олег Боярин в интервью LIGA.net.

Владелец финансово-промышленной группы “Атолл Холдинг”, в структуру которой входит украинский завод “Еврокар” по сборке автомобилей Skoda, рассказал о том, что он уже изучает возможность производства и поставок электромобилей и комплектующих к ним, на рынок Европейского Союза.

“Мы изучаем возможности в этой тематике, о какой-то конкретике говорить пока рано. Есть два основных варианта развития и несколько комбинаций. Первый – создание производства электромобилей и батарей как их основного элемента. В Европе таких производств практически нет. С кем можно развивать такое сотрудничество? С европейскими, американскими брендами, которые хотят поставлять продукцию на европейский рынок. Здесь потребуются значительные инвестиции в создание новых производственных мощностей – существующие заводы нужно будет перестраивать. В этой части у Украины появляются возможности стать таким себе “европейским Китаем” (внешней производственной площадкой) и получить доступ к европейскому рынку. Но важно не упустить время, поскольку все страны жестко конкурируют за инвестора и технологии” – отметил Олег Боярин.

По его словам, вторым вариантом привлечения электромобильных технологий в Украину, является прямое сотрудничество с китайскими автоконцернами.

“Второй вариант – стать площадкой для производства китайских электромобилей, которые будут поставляться в Европу. Китай сейчас очень активно на государственном уровне развивает направление электромобилей. Через несколько лет они станут глобальными лидерами в производстве электромобилей и начнут экспансию на европейский рынок. Украина может стать полезной для них”, – отметил бизнесмен.

Также он отметил, что “Еврокар” готов начать поставки импортных электромобилей в Украину, после того, как будет подготовлена соответствующая инфраструктура.

“Мы думаем об этом в контексте поставок новых электромобилей, но не б/у. Потому что сейчас импорт б/у электромобилей в Украину – это в большинстве своем нелегальный или полулегальный бизнес для тех, кто хочет поэкспериментировать. Для начала массовых поставок новых электромобилей должна быть подготовлена зарядная инфраструктура, законодательство. Мы совместно с Мининфраструктуры участвуем в подготовке стратегии развития электротранспорта для Украины. Но кроме этого нужно выработать конкретный план по ее реализации”, – сказал Олег Боярин.

Напомним, что министр инфраструктуры Владимир Омелян обещал в ближайшее время внести законопроект о стимулировании спроса на производство электромобилей в Украине. Данный закон является частью “Концепции развития рынка электротранспорта в Украине”, предусматривающей превращение Украины в хаб по производству высокотехнологичной продукции, к которой относятся в том числе современные электромобили и обслуживающая их инфраструктура.

Также в прошлом году премьер-министр Владимир Гройсман обсудил с корейской компанией Posco Daewoo возможность создания национального бренда и производства электромобилей на территории Украины. Ну, а в конце 2017 года Верховная Рада на один год освободила украинских покупателей электромобилей от уплаты НДС и акциза.

Источник: LIGA.net