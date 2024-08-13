Власники Cybertruck кажуть, що Tesla потай міняла несправні двигуни під виглядом дослідження — перед масовим збоєм

Минулого місяця кілька власників Cybertruck повідомили, що Tesla запропонувала їм безплатну заміну приводу під час наступного візиту до сервісного центру. Компанія пояснила цю пропозицію дослідженням перших примірників Cybertruck. Однак у деяких власників Cybertruck нещодавно двигун вийшов з ладу. Дехто вважає, що під виглядом дослідження Tesla робила тихе добровільне відкликання двигунів.

Tesla Cybertruck останнім часом мав кілька негараздів — багато передових технологій все ще знаходяться в початковій стадії. У цьому електропікапі майже все відрізняється від інших авто, починаючи з виробничого процесу, конструкції кузова, матеріалів та нових технічних рішень.

Перші користувачі повідомляли про багато проблем із Cybertruck, хоча Tesla вирішила більшість із них. Однак не всі з них були виявлені, власники Cybertruck продовжують повідомляти про них, і зараз це несправності двигуна.

У більшості випадків все починалося з нехарактерного шуму позаду або поштовхів. Відразу після цього пікап видавав кілька кодів помилок, пов’язаних із заднім приводом та входила у «режим черепахи». Наразі негаразди спостерігалися лише у повнопривідних варіантів.

Одному з власників допомогли працівники сервісного центру Tesla, попри вихідний день. На основі журналів вони припустили, що несправний або задній інвертор, або задній привід. Вони пояснили, що задній інвертор має пірозапобіжник, який спрацьовує, щоб захистити привід. Він був зірваний, що призвело до вимкнення заднього двигуна. Однак було незрозуміло, чи постраждав сам двигун.

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Автовласники зі схожими проблемами повідомили, що чекали понад два тижні, перш ніж Tesla знайшла заміну задньому інвертору. Іншим пощастило більше — допомогли лише за два дні. Дехто приїхав безпосередньо до сервісного центру, коли це сталося, і їм негайно запропонували авто у тимчасове користування, а їхній інвертор замінили протягом кількох днів. Це свідчить, що Tesla знає про проблему та вже матеріально підготувалася до неї.

Саме тоді всі згадали про безкоштовну заміну двигуна. Здається, насправді Tesla активно міняла несправні приводи. Однак більша кількість несправних Cybertrucks може змусити Tesla зробити офіційне відкликання — на цей раз не тільки програмне.

Джерело: Autoevolution

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