Двоє українців невдало спробували завезти з Дубая партію контрабандних iPhone на суму 1 млн грн

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Державна прикордонна служба України повідомила, що у пункті пропуску міжнародного аеропорту «Бориспіль» прикордонники викрили двох громадян України, які намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових телефонів Apple iPhone 12 Pro Max.

Товари вдалося виявити завдяки взаємодії прикордонників та митників, які діяли за інформацією оперативно-розшукового підрозділу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

Сучасні ґаджети пасажири рейсу з м. Дубай поклали у валізи та ручну поклажу. Всього у багажі українців 1991 та 1992 року народження знайшли 25 телефонів iPhone, загальна сума оцінки яких сягає 1 мільйона гривень.

Працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Зазначимо, що нещодавно Apple відкрила офіційне представництво в Україні і тепер буде самостійно ввозити техніку і контролювати авторизованих реселлерів.

Джерело: ДПСУ