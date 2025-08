Двойной X3D: AMD готовит Ryzen 9000 со 192 МБ 3D V-Cache и TDP 200 Вт

Последние утечки AMD свидетельствуют о разработке двух десктопных процессоров с 3D V-кэшем, причем один из них будет иметь рекордные 192 МБ.

Поступила информация из соцсети X от известного инсайдера chi11eddog. По его словам, AMD готовит к выпуску две новые модели десктопных процессоров с кодовым названием Granite Ridge (сокет AM5, архитектура Zen 5).

New Granite Ridge CPU on the way.

8C/16T/120W/96MB L3 Cache.

16C/32T/200W/192MB L3 Cache. 192MB…🧐🧐🧐

— chi11eddog (@g01d3nm4ng0) August 4, 2025