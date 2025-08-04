Двойной X3D: AMD готовит Ryzen 9000 со 192 МБ 3D V-Cache и TDP 200 Вт

Последние утечки AMD свидетельствуют о разработке двух десктопных процессоров с 3D V-кэшем, причем один из них будет иметь рекордные 192 МБ.

Поступила информация из соцсети X от известного инсайдера chi11eddog. По его словам, AMD готовит к выпуску две новые модели десктопных процессоров с кодовым названием Granite Ridge (сокет AM5, архитектура Zen 5).

New Granite Ridge CPU on the way.

8C/16T/120W/96MB L3 Cache.

16C/32T/200W/192MB L3 Cache. 192MB…🧐🧐🧐 — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) August 4, 2025

Первая модель получит 8 ядер, 16 потоков, 96 МБ кэша L3 и TDP на уровне 120 Вт. Поскольку аналогичные характеристики имеет Ryzen 7 9800X3D, то маловероятно, что речь идет о более мощном чипе. Скорее всего, это будет Ryzen 7 9700X3D или другая модель с более низким индексом.

Гораздо интереснее выглядит второй CPU, который имеет 16 ядер, 32 потока и 192 МБ кэша L3. Его TDP заявлен на уровне 200 Вт, что даже на 30 Вт выше, чем у актуального флагмана Ryzen 9 9950X3D. Предположить, о каком именно процессоре идет речь, нетрудно. Вероятно, это Ryzen 9 9950X3D с полноценным 3D V-кэшем. Напомним, что у текущей версии Ryzen 9 9950X3D кэш L3 состоит из трех отдельных частей: два блока по 32 МБ внутреннего кэша (по одному на каждый 8-ядерный кластер) и 64 МБ 3D V-кэша лишь на одном из чиплетов — всего 128 МБ. Если предположить, что AMD удалось реализовать 3D V-кэш сразу в обоих CCD, то общий его объем как раз составит заявленные инсайдером 192 МБ.

Ранее компания заявляла, что использование 3D V-кэша в обоих CCD — технически сложное и слишком дорогое решение, из-за чего такие модели не появлялись на рынке. Однако похоже, что все трудности преодолены и в будущем пользователей ждут еще более высокие уровни производительности как в играх, так и в сложных прикладных задачах.

Источник: Videocardz