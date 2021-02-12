Двухэкранный Android-смартфон Microsoft Surface Duo подешевел до $999, на следующей неделе новинка выходит в Европе





Компания Microsoft снижает цену своего складного устройства Surface Duo. Теперь этот складной смартфон с двумя дисплеями можно будет купить по цене $999. Кроме того, на следующей неделе аппарат поступит в продажу в Канаде и Европе.

Смартфон Microsoft Surface Duo был представлен осенью 2020 года. Изначально он продавался только в США и стоил $1400. Благодаря существенному снижению цены (на $400 или 29% от первоначальной стоимости) это устройство станет более доступным для покупки.

Также отметим, эта модель впервые выйдет на рынки других стран 18 февраля. Но если в США цена снижена, то европейским потребителям повезло меньше. Например, цена Microsoft Surface Duo в Великобритании составит от £1349. Купить смартфон можно будет в магазинах Microsoft Store и сети ретейлера Currys PC World. Покупателям в Германии предстоит заплатить за это устройство €1549. Также Surface Duo поступит на рынок Франции.

Источник: The Verge