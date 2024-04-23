Дипфейк известного стримера заставил фаната разбить PS4 в обмен на PlayStation 5 — которой он так и не получил

Скандальный стример Адин Росс имеет большую базу поклонников, которые готовы на любые странности, чтобы привлечь внимание — утопить машину в озере или что-то подобное. Трансляции Росса, как правило, сопровождаются обещанием вознаграждения за разрушительные выходки. С помощью дипфейка тиктокеру удалось ввести его фанатов в заблуждение.

Тиктокер JohnJam11703 недавно опубликовал несколько видео, на которых созданный ИИ фальшивый Адин Росс обманом заставляет фанатов ломать вещи. С помощью репозитория искусственного интеллекта Hugging Face, программы видеочата Monkey и архивных записей стримов Росса, он создал довольно убедительного клона, которого люди восприняли всерьез.

В одном из примеров он заставил ребенка выбросить из окна PlayStation 4 в обмен на новый телевизор и PlayStation 5. В другом JohnJam11703 убедил другого ребенка разбить телевизор за обещание $500. Один из самых популярных роликов JohnJam11703, опубликованный 20 апреля, показывает, как искусственный Адин Росс обещает ребенку Dodge Challenger SRT Hellcat и $20 000 долларов, если он пробьет стену своей спальни. Получив разрешение от мамы, малыш сделал это с помощью биты. Кажется, эти дети, не получат подарков.

Комментаторы JohnJam11703 разделились во мнениях. Одни считают эти розыгрыши ужасными, другие — смешными и поучительными. Поразительно, насколько доверчивыми могут быть люди: подростки способны делать все что угодно, чтобы их заметила знаменитость. Но был нанесен немалый материальный ущерб.

Настоящий Адин Росс ничего не сказал Kotaku о самозванце, созданном ИИ, который троллит его поклонников. В феврале 2023 года его самого навсегда забанили в Twitch, после чего он общался с генеральным директором Twitch Дэном Кленси о снятии бана. О дальнейшем развитии событий вокруг фейкового стримера пока не сообщалось.

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Источник: Kotaku

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