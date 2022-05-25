Dyson представила прототипы домашних роботов-помощников и планирует в течение 5 лет нанять 700 инженеров

С электромобилями не сложилось. Поэтому на Международной конференции по робототехнике и автоматизации (ICRA) в Филадельфии Dyson продемонстрировала серию прототипов и объявила о планах нанять сотни инженеров в течение следующих 5 лет для создания роботов для работы по дому (вакансии). В ролике компании продемонстрированы машины с манипуляторами, способными поднимать тарелки, пылесосить или аккуратно поднять с пола детскую игрушку.

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Dyson находится на полпути к крупнейшей кампании по найму инженеров в своей истории. В этом году к технологической компании присоединились 2 тысячи человек, из которых 50% — инженеры, ученые и программисты. Компания наняла 250 инженеров-робототехников по таким дисциплинам, как: компьютерное зрение, машинное обучение, датчики и мехатроника. И рассчитывает нанять еще 700 в течение 5 пяти лет.

Главный план Dyson — создать крупнейший передовой центр робототехники в Великобритании (аэродром Халлавингтон) и к концу десятилетия внедрить свои технологии в наши дома.

Новые сотрудники будут базироваться на аэродроме Халлавингтон в Уилтшире, в новой лондонской лаборатории рядом с лабораторией робототехники Dyson в Имперском колледже, а также в Сингапуре.

В 2020 году Dyson объявила о планах инвестировать 3,45 миллиарда долларов в такие области, как робототехника, новые моторные технологии и программное обеспечение для машинного обучения к 2025 году. В этом году компания планирует потратить 600 около 750 миллионов долларов из этих инвестиций.

