tradfi
Новости Игры 02.02.2026 comment views icon

Джеффри Эпштейн получил пожизненный бан от Xbox в 2013 году

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Джеффрі Епштейн отримав довічний бан від Xbox у 2013 році

Сексуальный преступник Джеффри Эпштейн оказался токсичным игроком, за что в 2013 году получил пожизненный бан в Xbox Live. Это следует из новых документов, опубликованных Министерством юстиции США.


Первое сообщение о блокировке прямо указывало на «преследование, угрозы и/или злоупотребления другими игроками». Впрочем, во время дальнейшей переписки Xbox начала ссылаться на другую причину. Ею было присутствие Эпштейна в реестре сексуальных преступников штата Нью-Йорк на момент блокировки.

«Этим письмом сообщаем вам, что Xbox Live навсегда приостановил учетную запись Xbox Live, связанную с этим адресом электронной почты», — говорилось в письме.

Пожизненное приостановление доступа к Xbox Live касалось всех учетных записей, связанных с почтой jeevacation@gmail.com. В пояснении указано, что решение принято в рамках партнерства Генерального прокурора Нью-Йорка с Microsoft и другими компаниями онлайн-игр. Далее уточняется, что главной целью инициативы было «удаление зарегистрированных в Нью-Йорке сексуальных преступников из онлайн-игровых сервисов, чтобы минимизировать риск для других, в том числе для детей».

Джеффрі Епштейн отримав довічний бан від Xbox у 2013 роціДжеффрі Епштейн отримав довічний бан від Xbox у 2013 році

Этот запрет был частью более широкой политики. В 2012 году Xbox вместе с другими крупными компаниями начали сотрудничество со штатом Нью-Йорк по ограничению доступа зарегистрированных сексуальных преступников к игровым платформам. Как писала The New York Times, к соглашению тогда присоединились Sony, EA, Warner Bros, Disney, Blizzard и Apple.


На этом новости об Эпштейне и игровом мире не заканчиваются. Если вы хотите обвинить кого-то в безумной монетизации Call of Duty, то оказывается, что именно он «приложил свою руку». В документах нашли его переписку с футурологом Паблосом Холманом и бывшим гендиректором Activision Бобби Котиком. Они обсуждали «навязывание детям экономических идей» благодаря продаже виртуальных предметов через несколько месяцев после запуска Black Ops 2, где впервые для серии появились микротранзакции.

Джеффрі Епштейн отримав довічний бан від Xbox у 2013 році
Переписка о монетизации Call of Duty

Кроме того, бывший гендиректор Activision упоминается в файлах Эпштейна более 300 раз. Он, кажется, был достаточно близок к Джеффри и его приглашали на остров в 2012 году. Тогда поездка сорвалась из-за графика. Уже через год Эпштейн упомянул в электронном письме, что он и «девушки» встретятся с Илоном Маском в SpaceX, и что после этого он «возьмет девушек в Бель-Эйр». Тогда Котик ответил: «Сообщите мне во сколько часов».

Все упоминания об Xbox и Activision появились после того, как 30 января Минюст США обнародовал более 3 млн страниц документов по делу Эпштейна. В них упоминались основатель Microsoft Билл Гейтс, миллиардер Илон Маск, бывший принц Эндрю, наследственная принцесса Норвегии Метте-Марит и другие известные личности. Например, Гейтс заразился венерической болезнью от россиянок, а Маск согласовывал поездку на его остров в конце 2013 года.

Также The New York Times подсчитала, что в файлах более 38 тысяч раз упоминали Дональда Трампа, его клуб Мар-а-Лаго во Флориде, членов его семьи и другие названия, связанные с ним. Однако прямой переписки между ними не было с начала 2000-х годов, когда они еще были друзьями.

Источник: IBT 1, 2 / PC Gamer,

Популярные новости

arrow left
arrow right
Microsoft добавила магазин и список желаний в приложения Xbox для iOS и Android
Малоизвестная "семейная" консоль обошла Xbox в продажах на Черную пятницу
Windows Central: Xbox отменила персональные итоги года для игроков из-за нехватки денег
Пейзажи новой Fable раскрывают увеличенный масштаб игры
Американцы создали 3D-карту военной базы Китая за 10 часов после пролета спутника, разрешение — 50 см на пиксель
"Ошибка, которую не прощают": ляп с консолью в пятом сезоне "Очень странных дел" разозлил фанатов ретро-гейминга
На инаугурацию нового мэра Нью-Йорка запретили приносить Raspberry Pi и Flipper Zero — наряду со взрывчаткой и оружием
Утечка аппаратных кодов ROM PlayStation 5 — джейлбрейк приближается, проблему невозможно исправить
Неизвестный заработал $400 000 на "операции Трампа" в Венесуэле — с новосозданным аккаунтом Polymarket
Сохранение ретро-ПК: 10-летний эксперимент с Sega показал вред химического осветления пожелтевшего пластика
Счастливые ИИ-арестанты: правительство США меняет лица задержанных протестующих
Глава Агентства по кибербезопасности США загружал конфиденциальные документы в ChatGPT
TikTok остается в США: ByteDance отдает 80% совместного предприятия внешним инвесторам
Мегаконсоль: модlерка собрала PS5, Xbox Series X и Switch 2 в одном устройстве
Valve сворачивает производство самого дешевого Steam Deck
Новая Fable выйдет осенью: видео геймплея и много информации об игре
Геймер пообещал сыну PS5 и GTA 6 на релизе, если тот возьмет платину в Crash Bandicoot 4
Новые PS5 получат систему охлаждения Liquid Metal "в духе" версии Pro
В развитых странах ИИ используют вдвое меньше: 40% людей в США против 84% в Нигерии
CEO Anthropic критикует экспорт ИИ-чипов NVIDIA в Китай: "Как продавать ядерное оружие Северной Корее"
У игрока дважды взломали аккаунт PSN со сложным паролем и 2FA из-за старой транзакции
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить