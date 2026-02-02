Джеффри Эпштейн получил пожизненный бан от Xbox в 2013 году

Сексуальный преступник Джеффри Эпштейн оказался токсичным игроком, за что в 2013 году получил пожизненный бан в Xbox Live. Это следует из новых документов, опубликованных Министерством юстиции США.





Первое сообщение о блокировке прямо указывало на «преследование, угрозы и/или злоупотребления другими игроками». Впрочем, во время дальнейшей переписки Xbox начала ссылаться на другую причину. Ею было присутствие Эпштейна в реестре сексуальных преступников штата Нью-Йорк на момент блокировки.

«Этим письмом сообщаем вам, что Xbox Live навсегда приостановил учетную запись Xbox Live, связанную с этим адресом электронной почты», — говорилось в письме.

Пожизненное приостановление доступа к Xbox Live касалось всех учетных записей, связанных с почтой jeevacation@gmail.com. В пояснении указано, что решение принято в рамках партнерства Генерального прокурора Нью-Йорка с Microsoft и другими компаниями онлайн-игр. Далее уточняется, что главной целью инициативы было «удаление зарегистрированных в Нью-Йорке сексуальных преступников из онлайн-игровых сервисов, чтобы минимизировать риск для других, в том числе для детей».

Этот запрет был частью более широкой политики. В 2012 году Xbox вместе с другими крупными компаниями начали сотрудничество со штатом Нью-Йорк по ограничению доступа зарегистрированных сексуальных преступников к игровым платформам. Как писала The New York Times, к соглашению тогда присоединились Sony, EA, Warner Bros, Disney, Blizzard и Apple.





На этом новости об Эпштейне и игровом мире не заканчиваются. Если вы хотите обвинить кого-то в безумной монетизации Call of Duty, то оказывается, что именно он «приложил свою руку». В документах нашли его переписку с футурологом Паблосом Холманом и бывшим гендиректором Activision Бобби Котиком. Они обсуждали «навязывание детям экономических идей» благодаря продаже виртуальных предметов через несколько месяцев после запуска Black Ops 2, где впервые для серии появились микротранзакции.

Кроме того, бывший гендиректор Activision упоминается в файлах Эпштейна более 300 раз. Он, кажется, был достаточно близок к Джеффри и его приглашали на остров в 2012 году. Тогда поездка сорвалась из-за графика. Уже через год Эпштейн упомянул в электронном письме, что он и «девушки» встретятся с Илоном Маском в SpaceX, и что после этого он «возьмет девушек в Бель-Эйр». Тогда Котик ответил: «Сообщите мне во сколько часов».

Все упоминания об Xbox и Activision появились после того, как 30 января Минюст США обнародовал более 3 млн страниц документов по делу Эпштейна. В них упоминались основатель Microsoft Билл Гейтс, миллиардер Илон Маск, бывший принц Эндрю, наследственная принцесса Норвегии Метте-Марит и другие известные личности. Например, Гейтс заразился венерической болезнью от россиянок, а Маск согласовывал поездку на его остров в конце 2013 года.

Также The New York Times подсчитала, что в файлах более 38 тысяч раз упоминали Дональда Трампа, его клуб Мар-а-Лаго во Флориде, членов его семьи и другие названия, связанные с ним. Однако прямой переписки между ними не было с начала 2000-х годов, когда они еще были друзьями.

Источник: IBT 1, 2 / PC Gamer,