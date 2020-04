Джей-Джей Абрамс займётся созданием трёх сериалов для стримингового сервиса HBO Max, в том числе о «Тёмной Лиге справедливости»

Режиссёр Джей-Джей Абрамс (Lost, Star Trek, Star Wars: The Force Awakens, Star Wars: The Last Jedi, Star Wars: Episode IX — The Rise of Skywalker) займётся созданием сериала о «Тёмной Лиге справедливости» из вселенной DC Comics. Новый проект будет запущен собственной кинокомпанией Абрамса Bad Robot Productions для будущего стримингового сервиса WarnerMedia – HBO Max.

WarnerMedia пока не сообщает никаких подробностей о новом проекте, кроме того, что он будет представлен исключительно на потоковом сервисе. «Тёмной Лиге справедливости» — это продолжающаяся серия комиксов, в которой рассказывается о персонажах со сверхспособностями из вселенной DC, включая Джона Константина (его роль в фильме 2005 года сыграл Киану Ривз). Тем не менее, пока неизвестно, какие персонажи будут представлены в грядущем сериале. Кроме того, нет информации о команде проекта. Известно лишь, Джей-Джей Абрамс будет продюсером сериала, но не сообщается, будет ли он работать над сценарием.

Джей-Джей Абрамс также работает над ещё двумя сериалами для HBO Max. Один из них – это сериал ужасов, вдохновлённый романом «Сияние» Стивена Кинга. Проект получил название Overlook, он будет посвящён «нерассказанным страшным историям самого известного отеля с привидениями в американской фантастике». Ещё один сериал под названием Duster является совершенно оригинальным проектом, в котором Абрамс выступит соавтором. Этот сериал расскажет о водителе, работающем на преступный синдикат в 1970-х годах.

Стриминговый сервис HBO Max будет запущен в следующем месяце, хотя WarnerMedia пока не объявила конкретную дату. Стоимость подписки составит $14,99 в месяц.

Источник: The Verge