Стриминговый сервис HBO Max напомнил, какие фильмы и сериалы можно будет увидеть после запуска в мае [видео]

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Стриминговый сервис HBO Max от WarnerMedia присоединится к Netflix, Disney+ и другим участникам сегмента потокового видеоконтента уже через несколько месяцев — в мае 2020 года. И его создатели решили напомнить, что платформа получит фильмы и сериалы не только от собственных подразделений Warner Bros, New Line и DC, но и от других кинокомпаний.

Причем сделали они это в формате тизер-трейлера, в который включили кадры самых интересных фильмов и сериалов, доступных подписчикам HBO Max (настоящие киноманы наверняка смогут назвать все названия проектов, вошедших в видео):

Напомним, что стриминговый сервис HBO Max был анонсирован летом прошлого года. Спустя квартал стало известно, что подписка будет стоить $15/мес для обычных зрителей и бесплатно для подписчиков HBO Now.

В момент запуска зрителям будет доступно более 10 тыс. часов контента, включая сериалы «Друзья», «Теория большого взрыва», «Южный парк» и почти две тысячи фильмов, включая все картины Питера Джексона во вселенной Толкина, фильмы Studio Ghibli и блокбастеры DC. Подобно Netflix, платформа также будет снимать оригинальные сериалы — приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона» о Таргариенах, спин-офф Дюны «Орден сестер Дюны», проект о комикс-герое «Зеленый фонарь» и т.д.

P.S. А вот так выглядел анонсирующий ролик сервиса:

Источник: The Verge