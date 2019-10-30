Стриминговый сервис HBO Max запустится в мае 2020 года, подписка будет стоить $15 в месяц. Там покажут «Друзей», «Теорию большого взрыва», «Южный парк» и блокбастеры DC





Корпорация WarnerMedia (ранее Time Warner Inc.) объявила о запуске собственного стримингового сервиса HBO Max. Он начнет работать в США в мае 2020 года. Подписка на него будет стоить $15 в месяц, но подписчики HBO Now получат доступ к новому сервису без дополнительных расходов. В 2021-м корпорация планирует запустить сервис в Латинской Америке и Европе.

HBO Max — это ответ AT&T (владелец WarnerMedia) «старичкам» Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, а также новоиспеченным Disney+ и Apple TV+, которые заработают в следующем месяце. На HBO Max компания выделит $1,5 млрд только в 2020 году, планируя дополнительно вкладывать в развитие сервиса по $2 млрд ежегодно в последующие годы. К 2025 году HBO Max рассчитывает набрать 75-90 млн подписчиков. Для сравнения, лидер рынка Netflix на сегодняшний день имеет пользовательскую базу из 158 млн человек.

Достичь этой цели планируется за счет богатой библиотеки, эксклюзивных прав (уже на старте будет 10 тысяч часов премиум-контента, включая сериалы «Друзья», «Теория большого взрыва», «Принц из Беверли-Хиллз» и «Западное крыло».) на стриминг контента и производству свежего оригинального контента. В 2020 году в HBO Max будет 31 оригинальный сериал, а в 2021 — 50.

Впрочем, в отличие от Netflix, HBO планирует завоевывать зрителей не количеством, а качеством. Наряду с интеллектуальными алгоритмами в HBO Now будут персональные рекомендации, составляемые людьми, а еще подкасты и возможность подписаться на знаменитостей, чтобы получать рекомендации в формате Историй. На вчерашней презентации WarnerMedia также рассказала о новых сериалах и фильмах, которых создаются специально для HBO Max. Календарь будущих премьер HBO включает приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона» о Таргариенах. Также HBO Max заказала сериалы про Зеленого фонаря и «Странные приключения» по комиксах DC (оба проекта курирует Грег Берланти — продюсер «Рокового патруля» и «Титанов»). Ридли Скотт готовит для HBO Max фантастический сериал «Выращенный волками» (про двух андроидов, которые воспитывают ребенка на неизвестной планете). Студия, работающая над грядущим фильмом Вильнёва, снимет сериал «Орден сестер Дюны» по мотивам произведений Фрэнка Герберта. Джордан Пил и Джей Джей Абрамс делают сериал «Страна Лавкрафта» по мотивам одноимённого романа писателя Мэтта Раффа. Еще HBO Max заказал несколько комедийных шоу с участием Элизабет Бэнкс, Минди Калинг и Иссой Рэй, несколько анимационных шоу от Comedy Central и Looney Tunes, а также пять специальных выпусков от комика Конана О’Брайена. Кроме того, вдобавок к эксклюзивным правам на «Теорию Большого взрыва», WarnerMedia купила права на эксклюзивный стриминг «Южного парка» в США, новые эпизоды будут выходить спустя 24 часа после премьеры в эфире Comedy Central. Еще на HBO Max можно будет смотреть и «Рика и Морти» (впрочем, есть права на него и у Hulu). Также в библиотеке будет HBO Max уже на старте будет 1800 фильмов, включая все картины Питера Джексона во вселенной Толкина, фильмы Studio Ghibli и блокбастеры DC.