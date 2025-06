Главной героиней «Одних из нас» станет Эбби — Нил Дракманн рассказал о третьем сезоне

Ожидаемо третий сезон «Одних из нас» расскажет об истории Эбби (Кейтлин Девер) — HBO дала «зеленый свет».

В новости присутствуют спойлеры к The Last of Us Part 2

Соавтор сериала Нил Дракманн подтвердил, что HBO предоставила команде сериала неожиданно много творческой свободы. Решение сделать Эбби в третьем сезоне не удивит тех, кто прошел The Last of Us 2. Там раскрывается неоднозначная история с двух сторон — и Элли, и Эбби. Второй сезон сериала охватывал события первой половины игры, где игрок следит за путешествием Элли в Сиэтл. В финале, который отличается от игровой версии, видно пробуждение Эбби и титр «Сиэтл, день первый».

«Я считаю, что это был правильный путь — оказаться в HBO, которое поддержало эти противоречивые решения. Но эти решения были необходимы для истории, и даже сейчас я не могу поверить, что нам позволили структурировать сериал именно так. То есть мы только что завершили второй сезон, а третий будет — спойлер — с Кейтлин в главной роли», — говорит Дракманн.

Соавтор шоу Крейг Мейзин прокомментировал часть, когда Эбби убивает Джоэла — сцену, которая стала переломной и в игре, и в сериале. Хотя атмосферой события отличаются, как он говорит, для того, чтобы приземлить шоу и показать с точки зрения горя, а не только мести. Вместе с тем шоураннер признал, что дать персонажу долгую паузу, а затем сделать его главным — это риск. Но он считает, что телевидению не хватает таких нарративных решений.

Также Дракманн и Мейзин намекнули на атмосферу предстоящего сезона. По их словам, на этот раз темп и стиль будут несколько иными: «Это скорее сезон воды, чем сезон огня». Также в следующем сезоне должны показать конфликт между WLF (Вашингтонским освободительным фронтом) и Шрамами, и Короля крыс в заброшенной больнице.

Итак, шоураннеры планируют и третий, и четвертый сезоны — хотя финал второго сезона The Last of Us показал катастрофическое падение просмотров. Зрители, мягко говоря, остались недовольны вторым сезоном. Немало ключевых сцен и характеры героев были изменены, в том числе и сам финал. Но Мейзина, Дракманна и HBO не остановил массовый хейт.

Источник: IGN