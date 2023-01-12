Джеймс Кэмерон говорит, что устал от стриминга: “Хватит просиживать задницу. Нам нужно ходить в кинотеатры”

Пока «Аватар: Путь воды» приближается к отметке в 2 миллиарда долларов кассовых сборов, режиссер Джеймс Кэмерон благодарит за успех фильма кинозрителей и говорит, что и сам закончил с просмотрами в домашних условиях.

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«Даже в Китае зрители возвращаются в кинотеатры – там, где большой всплеск COVID. Обществу это нужно, нам нужно ходить в кинотеатры. Хватит стриминга, мне надоело просиживать задницу», — сказал Кэмерон Variety на красной дорожке «Золотого глобуса».

Долгожданное продолжение «Аватара» в 2009 году стало седьмым кассовым фильмом всех времен, заработав 1,7 миллиарда долларов на международном уровне после четвертого уик-энда мирового проката. Фильм стремительно обошел «Короля Льва» 2019 года (заработавшего 1,663 миллиарда долларов) и «Мир Юрского периода» 2015 года (заработал 1,671 миллиарда долларов).

Джеймс Кэмерон (чей фильм «Титаник» 1997 года занимает третье место в десятке лучших) также является режиссером с наибольшим количеством упоминаний в списке самых кассовых фильмов.

James Cameron on what #Avatar‘s success means for the film industry: “We’re back to theaters…Enough with the streaming already! I’m tired of sitting on my a—!” #GoldenGlobes https://t.co/ywZXlvQL4G pic.twitter.com/RP0IQbrxpv — Variety (@Variety) January 10, 2023

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Бюджет фильма составляет более 400 миллионов долларов, Кэмерон ранее заявлял, что его работа должна стать «третьим или четвертым кассовым фильмом в истории», чтобы считаться прибыльной.

И похоже, что Аватар 4 и 5 получили «зеленый свет», а Аватар 3 ныне находится на этапе постпродакшна.

“Похоже, что с тем импульсом, который сейчас имеет фильм, мне придется снимать эти продолжения. Я знаю, что буду делать следующие шесть-семь лет”, – ответил Кэмерон на вопрос о продлении франшизы.

В украинском кинопрокате «Аватар: Путь воды» появился 15 декабря. Действие сиквела происходит более чем через десять лет после событий первого фильма и следует за главными героями Джейком Салли и Нейтири, пытающимися спасти свою планету Пандору от нашествия людей с Земли.