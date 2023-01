Джеймс Кэмерон говорит, что устал от стриминга: “Хватит просиживать задницу. Нам нужно ходить в кинотеатры”

Пока «Аватар: Путь воды» приближается к отметке в 2 миллиарда долларов кассовых сборов, режиссер Джеймс Кэмерон благодарит за успех фильма кинозрителей и говорит, что и сам закончил с просмотрами в домашних условиях.

Долгожданное продолжение «Аватара» в 2009 году стало седьмым кассовым фильмом всех времен, заработав 1,7 миллиарда долларов на международном уровне после четвертого уик-энда мирового проката. Фильм стремительно обошел «Короля Льва» 2019 года (заработавшего 1,663 миллиарда долларов) и «Мир Юрского периода» 2015 года (заработал 1,671 миллиарда долларов).

Джеймс Кэмерон (чей фильм «Титаник» 1997 года занимает третье место в десятке лучших) также является режиссером с наибольшим количеством упоминаний в списке самых кассовых фильмов.

James Cameron on what #Avatar‘s success means for the film industry: “We’re back to theaters…Enough with the streaming already! I’m tired of sitting on my a—!” #GoldenGlobes https://t.co/ywZXlvQL4G pic.twitter.com/RP0IQbrxpv

— Variety (@Variety) January 10, 2023