«Аватар: Путь воды» уже собрал в мировом прокате $1,7 млрд и стал седьмым самым кассовым фильмом в истории

«Аватар: Путь воды», который появился на больших экранах через 13 лет после выхода первой части (которая до сих пор является самым кассовым фильмом с мировыми сборами 2,9 млрд долларов) в настоящее время занимает 7-е место в десятке самых популярных фильмов всех времен.

Джеймс Кэмерон (чей фильм «Титаник» 1997 года занимает третье место в десятке лучших) также является режиссером с наибольшим количеством упоминаний в списке самых кассовых фильмов. Ранее он говорил, что «Путь воды» был настолько дорогим в производстве – согласно отчетам бюджет превысил 400 миллионов долларов – что должен стать третьим или четвертым по величине фильмом всех времен, чтобы окупиться (т.е. собрать около 2 миллиардов долларов мировых кассовых сборов).

Ожидается, что в ближайшее время фильм заработает 1,708 миллиарда долларов: второй «Аватар» стремительно обошел «Короля Льва» 2019 года (заработавшего 1,663 миллиарда долларов) и «Мир Юрского периода» 2015 года (заработал 1,671 миллиарда долларов), став седьмым самым кассовым фильмом всех времен в мировом прокате.

Несмотря на приятные показатели фильму «Аватар: Путь воды», еще предстоит преодолеть несколько важных ступенек, чтобы подняться в рейтинге самых популярных фильмов всех времен. Следующие четыре контрольных показателя, которые должно обогнать новое творение Кэмерона: «Человек-паук: Нет пути домой» (1,916 миллиарда долларов), «Мстители: Война бесконечности» (2,048 миллиарда долларов), «Звездные войны: Пробуждение силы» (2,069 миллиарда долларов) и «Титаник».

Однако между этими фильмами и двойкой лидеров («Мстители: Финал» 2019 года (2,797 миллиарда долларов) и оригинальный «Аватар») есть существенный разрыв. Чтобы претендовать на первое место в списке «Путь воды» должно собрать еще более миллиарда долларов. Учитывая тот факт, что фильм является одним из немногих релизов эпохи пандемии, которые транслируются в Китае, это может дать ему огромное преимущество.

Несмотря на то, что в эти выходные «Аватар: Путь воды» все еще будет занимать первое место в национальном прокате США, в пятницу успешно дебютировал фильм ужасов «М3ГАН». Потенциально у других будущих релизов, таких как «Домашняя вечеринка» / House Party, «Стук в кабину» / Knock at the Cabin, «Супер Майк: Последний танец» / Magic Mike’s Last Dance и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» / Ant -Man and the Wasp: Quantumania, есть шансы совершить подобный подвиг, понемногу забирая кассовое доминирование у фильма Кэмерона.

В украинском кинопрокате «Аватар: Путь воды» появился 15 декабря. Вот наша рецензия:

Действие сиквела происходит более чем через десять лет после событий первого фильма и следует за главными героями Джейком Салли и Нейтири, пытающимися спасти свою планету Пандору от нашествия людей с Земли.

Кэмерон годами работал с технологиями и представил фильм с ультрасовременной частотой кадров — в Японии с ней не справились проекторы, кинотеатры оказались не готовы к 48 кадрам в секунду и вынуждены были вернуть зрителям деньги.

Уже подтверждено, что второй фильм приносит прибыль, а это свидетельствует о том, что будет еще несколько продолжений (в идеале Кэмерон хочет снять пять фильмов.). В частности, режиссер уже анонсировал в следующем «Аватаре» историю местных жителей Нави, жизнь которых связана с огненной стихией.

Источник: Screenrant