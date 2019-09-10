EA запустила закрытое тестирование своего стримингового сервиса Project Atlas

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Компания EA сегодня весьма неожиданно объявила о проведении предварительного тестирования собственного стримингового сервиса, разрабатывающегося в рамках проекта Project Atlas.

Сразу внесем ясность, это ограниченное техническое бета-тестирование. Оно уже стартовало и продлится две недели. Чтобы принять участие в бета-тесте Project Atlas, нужен аккаунт EA или Origin. Войдя в аккаунт, нужно перейти на вкладку Community Playtesting в нижней части бокового меню, после чего отобразится отдельное окно со списком доступных игровых сессий. Судя по всему, пока в тесте предлагают принять участие только жителям США.

Не стоит ждать от этого теста слишком много. В тестовом наборе всего четыре игры: FIFA 19, Need for Speed Rivals, Titanfall 2 и Unravel. Разработчики специально отобрали эти игры, чтобы оценить возможность использования технологии для разных жанров.

Анонсируя запуск бета-теста Project Atlas в официальном блоге EA на Medium, технический директор Кен Мосс отметил, что в компании хотят посмотреть, как технология показывает себя в реальности, в особенности разработчиков интересуют такие аспекты, как задержка сигнала и плавность картинки. По словам Мосса, «EA рассматривает возможность использования AWS и публичного облака», чтобы серверы были как можно ближе к игрокам. Это должно помочь обеспечить плавную картинку и низкую задержку сигнала.

Также Мосс отметил, что в рамках этого тестирования компания хочет протестировать кроссплей и кросспрогресс. По его словам, именно в этом заключаются ключевые преимущества гейминга будущего.

Несмотря на то, что это тестирование будет сконцентрировано главным образом на ПК, конечной целью является разработка сервиса, который позволит запускать игры на любом устройстве, будь то умные телевизоры, медиаприставки, ноутбуки, ПК, Mac, планшеты или смартфоны. Иными словами, EA готовит ответ грядущим игровым онлайн-сервисам Microsoft xCloud (запуск в октябре) и Google Stadia (запуск в ноябре).

Напомним, что Google в прошлом году проводила аналогичный технический тест своего сервиса Stadia.

Увы, пока нет даже приблизительных сроков запуска Project Atlas (очевидно, что коммерческое название у него будет другое), как и подробностей о ценах, условиях ,базовой подписки и перечне игр, которые предложит платформа.

Источник: The Verge и Medium