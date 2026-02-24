Эффект "Breaking Bad" от рака существует, — исследователи

Новое исследование, опубликованное в журнале American Economic Journal, утверждает: в годы после установления диагноза «рак» люди значительно чаще получают приговор за преступление, в том числе и те, кто ранее не имел криминального прошлого.





Речь идет об эффекте «Breaking Bad» — телесериала о мягком учителе химии в старшей школе, чей диагноз — рак — побуждает его к погружению в криминальность. Впрочем, большинство онкобольных, переживающих этот эффект, не становятся столь безжалостными, как Уолтер Уайт. Согласно исследованиям, их приговоры обычно касаются таких правонарушений, как магазинные кражи или хранение наркотиков. Но тенденция существует.

Чтобы это доказать, команда экономистов объединила данные из нескольких административных реестров в Дании, создав масштабный массив данных, охватывающий демографию, занятость, образование, доходы, состояние, здоровье и криминальную историю. Они сосредоточились на 368 317 людях, у которых диагностировали рак между 1980 и 2018 годами. Соединив медицинские данные и криминальные записи, они смогли сравнить поведение пациентов с контрольной группой, которая не получала диагноз рак.

Изначально у новодиагностированных онкобольных не наблюдается признаков криминального поведения, показало исследование. Уровень преступности фактически снижается в первый год после диагноза, что является правдоподобным, учитывая то, что многие из этих пациентов проходят интенсивную терапию, такую как лучевая терапия или химиотерапия.





«Главная причина этого начального снижения является интуитивной. Прохождение лечения рака является физически изнурительным и заставляет пациента с раком посещать или оставаться в больнице в течение длительных периодов», — говорится в исследовании.

Через два года после диагноза что-то меняется: вероятность получения уголовного приговора у пациентов растет выше их доканцерного базового уровня и становится статистически значимой. Этот эффект продолжает расти в течение пяти лет после диагноза, а затем стабилизируется на высоких уровнях еще на пять лет. В целом после установления диагноза рак пациенты на 14% чаще получают приговор за преступление, показало исследование.

Кроме демонстрации этой корреляции, исследователи пытались понять, почему диагноз рак может побудить людей нарушать закон. Они исследовали несколько возможных механизмов, начиная с экономики. Все пациенты в этом исследовании имели медицинскую страховку, то есть те, кто прибегнул к преступлению, не были мотивированы неоплаченными медицинскими счетами. Но рак все равно наносит финансовый удар. Вероятность трудоустройства пациентов уменьшается, и даже те, кто имеет работу, обычно работают меньше часов и получают меньший доход.

«Мы показываем, что лица, у которых наблюдается самая сильная связь между преступностью и раком, также испытывают наибольшее падение общего дохода», — пишут исследователи.

Исследователи также рассмотрели вероятность выживания пациентов, поскольку перспектива более ранней смерти может уменьшать сдерживающий эффект последствий, таких как заключение. Они разделили пациентов на подгруппы на основе пятилетней вероятности выживания, оцененной с учетом типа рака и характеристик пациента, таких как возраст, пол и семейное положение. Связь между раком и преступностью была сильнее у пациентов, у которых пятилетняя вероятность выживания более резко снижалась в течение года установления диагноза. Впрочем, политика социального обеспечения может смягчить этот эффект.

«Наши результаты свидетельствуют, что политики, которые учитывают экономические последствия шоков для здоровья, важны для смягчения их влияния на преступность», — говорит исследование.

Воспользовавшись вариациями, вызванными муниципальной реформой Дании 2007 года, авторы исследования обнаружили, что повышение преступности, связанное с раком, было более выраженным в местах, где социальная поддержка была сокращена. Если эта связь подтвердится в других странах, это может указывать на новый тип пробела в поддержке.

Источник: Science Alert