Снимайте: исследователи ToxFREE обнаружили опасные вещества в 64-х моделях наушников, они якобы вызывают рак

Венгерская Ассоциация защиты прав потребителей в рамках финансируемого ЕС исследования ToxFREE LIFE for All обнаружила, что многие модели наушников содержат опасные для здоровья химические вещества.





Речь идет о веществах, способных провоцировать онкологические заболевания, нейродегенеративные болезни и проблемы с гормонами у мужчин. Одним из самых тревожных выводов исследования стало утверждение, что опасные вещества оказывались в каждой протестированной паре наушников. В частности, это касается продукции таких известных брендов, как Bose, Panasonic, Samsung и Sennheiser.

Отмечается, что ключевым источником опасных химических веществ выступает пластик, из которого изготавливаются устройства. Среди опасных веществ: бисфенолы, фталаты и полиперфтороалкильные группы. В частности, бисфенол А, как утверждают исследователи, присутствует в 98% исследованных образцов, а его заменитель бисфенол S обнаружен в более чем трех четвертях. Эти химические вещества призваны придать жесткости пластику. В то же время они также имитируют действие женского гормона эстрогена, провоцируя нежелательные последствия, включая феминизацию мужчин и раннее половое созревание у девушек, а также онкологические проблемы. Исследователи при этом не уточняют, каким именно должно быть воздействие устройств для достижения токсичного уровня.

«Учитывая длительный контакт с кожей, связанный с использованием наушников, дермальное воздействие является важным путем, и разумно предположить, что аналогичная миграция БФА и его заменителей может происходить из компонентов наушников непосредственно на кожу пользователя», — подчеркивается в выводах исследователей.

Вместе с тем в исследовании отмечается, что многие химические вещества были обнаружены лишь в следовых количествах и вряд ли способны нанести вред. В Tox Free LIFE for All заявляют, что наибольшая концентрация вредных веществ наблюдается в твердых пластиковых частях наушников. Эти химические вещества могут попадать в окружающую среду под действием тепла, механической нагрузки или пота, а затем всасываться через кожу.





Среди рекомендаций исследователей, замена наушников колонками, а также ограничение времени использования наушников и избегание того, чтобы спать с ними. Правозащитники подчеркивают, что по крайней мере в странах ЕС, на эту продукцию распространяются те же правила, что и на телевизоры. Они призывают к созданию новой категории регулирования для носимых устройств.

В другом исследовании представители австрийской Ассоциации защиты прав потребителей (VKI) протестировали 64 пары наушников на предмет вредных веществ. Были проверены устройства как для детей, так и для взрослых, проводные и беспроводные. По словам руководительницы VKI Биргит Шиллер, результаты вовсе не означают, что необходимо запретить использование этих устройств. Например, наушники для детей содержали меньше вредных веществ. Однако почти половина из них содержала целый ряд опасных для здоровья химических веществ. В рамках финансируемого ЕС проекта Tox FREE LIFE for All в целом была протестирована 81 пара наушников совместно с организациями защиты прав потребителей из Словении, Чехии и Венгрии.

«Из 64 товаров 28 моделей получили оценку «красный» — их использование не рекомендуется. Еще 7 товаров получили оценку «желтый», а 29 наушников — оценку «зеленый» — последняя из-за сравнительно меньшего содержания вредных веществ. Детские наушники, за некоторыми крайне негативными исключениями, в целом были менее загрязнены. Здесь 7 товаров также получили оценку «красный», но как минимум 14 товаров получили оценку «зеленый», — отмечают в VKI.

Среди 84 вредных веществ, обнаруженных в наушниках: хлорированные парафины, фталаты, антипирены и бисфенолы. Одним из самых опасных оказались детские наушники «Enjoy Music», которые продаются на Temu.

Источники: PCGamer; Vol.AT; The Guardian