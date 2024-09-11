Экономия для геймеров: Sony будет продавать восстановленные PS5 и геймпады Dual Sense

Sony вскоре запустит продажу восстановленных консолей PlayStation 5 по сниженной цене через свой официальный магазин PlayStation Direct. Но не очень дешево.

Восстановленные (refurbished) консоли — это устройства, которые вернули Sony по разным причинам. Среди них могут быть как неисправные экземпляры, так и те, которые покупатели просто распаковали, передумали и вернули для возмещения средств. Такие консоли уже нельзя продавать как новые.

Цена на восстановленную PlayStation 5 с дисководом будет составлять $399,99. Это на $100 дешевле новой консоли, которая стоит $499,99 соответственно в том же магазине. Стоимость восстановленных геймпадов Dual Sense будет составлять $60–65 в зависимости от цвета.

Sony уверяет, что каждую восстановленную PlayStation 5 тщательно очищают, тестируют и готовят для нового владельца. Компания гарантирует 100% качество PlayStation.«Вы получите продукт, который работает как новый, с оригинальными запчастями PlayStation. Его тщательно очистили, проверили и протестировали», — говорится в заявлении Sony.

Онлайн-курс "Голос. Озвучка. Дубляж" від Skvot. Як монетизувати свій голос? Дізнаєшся за 25 занять на курсі з акторкою театру та кіно, яка озвучила 200+ фільмів, серіалів та мультфільмів та знає всі нюанси запису з домашньої студії. . Про курс

Комплект поставки восстановленной консоли включает в себя все необходимые аксессуары, кабели и инструкции. Товар упаковывают в специальную коробку с пометкой «Сертифицированный восстановленный». Sony предоставляет 12-месячную гарантию на каждую такую консоль, хотя и предупреждает о возможных незначительных косметических недостатках.

Эта новость появилась вскоре после анонса Sony о выпуске PlayStation 5 Pro. Новая модель консоли поступит в продажу 7 ноября по цене $699. Так, компания предлагает варианты для разных категорий покупателей — от тех, кто ищет наилучшую производительность, до тех, кто хочет сэкономить.

Источник: videogameschronicle