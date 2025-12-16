Экранка трейлера "Мстители: Судный день" появилась в сети со "старым" Капитаном Америкой

Новости Кино 16.12.2025 comment views icon

В сети увидели запись экрана вероятного тизер-трейлера фильма «Мстители: Судный день», где появился Стив Роджерс в исполнении Криса Эванса.

Его персонаж в последний раз был в «Мстителях: Финал», а официально Marvel не подтверждала участие Эванса в фильме. Так же студия не подтвердила подлинность ролика. По имеющейся версии тизера, Роджерс находится в спокойной, домашней обстановке и держит младенца. Сцена, вероятно, она может указывать на альтернативные временные линии или другое сюжетное объяснение возвращения персонажа в рамках саги «Мультивселенная». Ведь в предыдущем фильме Роджерс решил остаться в прошлом с Пегги Картер и в последний раз его видели уже пожилым человеком, когда он передал щит Соколу (Сэм Уилсон).

Появление экранки совпадает с сообщениями о нетипичной маркетинговой стратегии Marvel. Вместо одного полноценного трейлера студия может выпустить несколько различных тизеров, которые покажут в кинотеатрах. Каждый из таких роликов раскроет отдельного персонажа или сюжетные линии «Судного дня».

По информации Feature First, будущие тизеры могут быть посвящены Тору и Доктору Думу, которого сыграет Роберт Дауни-младший. Его возвращение в киновселенную Marvel объявили еще во время Comic-Con в Сан-Диего в 2025 году. Кроме Дауни в фильме появятся Крис Хемсворт (Тор), Том Хиддлстон (Локи, который сам этому удивился), Энтони Маки (Капитан Америка), Пол Радд (Человек-муравей), Летиция Райт (Черная Пантера), Симу Лю (Шан-Чи), Дэнни Рамирез (Сокол), Уинстон Дюк (Человек-обезьяна), Теноч Уэрта (Неймор) в дополнение к новой Фантастической четверке, Громовержцам и и некоторые из Людей Икс.

Официального трейлера фильма «Мстители: Судный день» пока не существует. В сети находили некоторые ролики, но они похожи на сгенерированные ИИ. Ожидается, что первый подтвержденный тизер могут показать вместе с фильмом «Аватар: Огонь и Пепел», который выходит 18 декабря. Однако студия эту информацию не комментирует.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» запланирована на 18 декабря 2026 года. Лента должна стать «ключом» к новому  этапу вселенной Marvel.

Источник: For the Win

