Marvel не сдается: в ближайшие годы выйдут как минимум 14 фильмов и сериалов MCU (полный список + даты выхода)

Следующие два года отметятся для фанов Marvel долгожданным возвращением «Человека-паука», «Мстителей» и Роберта Дауни-младшего (правда, в обновленной роли злодея). Наряду с фильмами ждем продолжения некоторых хитовых и не очень сериалов, наряду с совершенно новыми запусками, вроде «Чудо-человека».

Если вы поверили в заявления боссов Marvel и Disney о сосредоточении на качестве, а не количестве — это, похоже, только ваши проблемы. В следующие два года и далее зрителей ожидает как минимум 14 проектов MCU, так что для заинтересованных — предлагаем полный перечень с датами выхода.

Сериалы

Eyes of Wakanda — 1 августа 2025 года

«Marvel Зомби» — октябрь 2025 года

«Чудо-человек» — декабрь 2025 года

«Сорвиголова: Рожденный заново» — второй сезон, март 2026 года

«Квест Вижена» — 2026 год

«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» — второй сезон, 2026 год

«Каратель» — 2026 год

«Люди Икс ’97» — второй сезон, без даты выхода (вероятно, 2027 год)

фильмы

В последние пару лет Marvel изменила стратегию и обещала выпускать «всего 2-3 фильма в год» с сосредоточением на качестве, а не количестве — в этом случае ее пока придерживаются, чего не скажешь о планах на сериалы. В 2025 году студия выпустила «Громовержцы», «Капитан Америка» и «Фантастическую четверку» — все имели неплохой старт, но первые два завершили прокат со скромными $382 млн и $415 млн, тогда как третий фильм все еще транслируется. Очень далеко до предыдущих достижений «Мстителей» или «Человека-паука», но немного лучше провальных «Марвелов» и «Человека-муравья».

С возвращением Дауни и новой командой «Мстителей» в составе Фантастической четверки, Громовержцев и еще 20+ различных персонажей из вселенной MCU, Marvel ставит перед собой амбициозные миллиардные цели. В то же время в погоне за хитом и известными актерскими именами студия «забыла» завершить сценарий — съемки «Судного дня» в самом разгаре, но актеры еще не видели полноценной готовой версии. Так же есть проблемы с «Блейдом», который то переносят, то отменяют, то снова объявляют о старте производства. Единственное более-менее светлое будущее пока выдается у «Человека-паука 4», съемки которого должны начать уже на этой неделе. Ранее Том Холланд дразнил, что лента вернёт Marvel к «старой школе кино» со съемками в реальных местах и практическими эффектами, что кажется довольно интересным анонсом.