Disney создала 4 разных тизера "Мстители: Судный день" для показов "Аватара", чтобы зрители повторно посетили сеанс

Disney пытается поощрить зрителей повторно посмотреть «Аватар 3″… другим фильмом.

Согласно Hollywood Reporter, студия создала четыре разных тизера «Мстители: Судный день» для трансляции на показах «Аватар: Огонь и пепел», чтобы зрители, желающие посмотреть все, повторно покупали билеты на фильм Джеймса Кэмерона.

Каждый из тизеров будет транслироваться в течение 7 дней с 19 декабря, когда стартует кинотеатральный релиз «Аватар 3». В интернете ходят слухи, что видео «Мстителей» будет тематически связано с продолжением истории о Пандоре, но непонятно как это обыграют.

Очевидно, третий «Аватар» является чрезвычайно важным релизом для Disney. Фильм со звездным составом и насыщенными спецэффектами стоил огромных денег. Предшественники заработали миллиарды долларов в прокате, но повторит ли этот успех «Огонь и пепел» — вопрос. Первые рецензии хвалили визуал, но отметили, что лента не принесла ничего нового. Сам Кэмерон говорил, что завершит франшизу третьим фильмом, если он не заработает достаточно денег.

«Люди склонны игнорировать сиквелы, если это не третий фильм «Властелин колец»… А еще есть дополнительный удар в виде стримингов и Covid, который уменьшил количество посетителей в кинотеатрах. Сейчас это примерно 75% от 2019 года», — говорил режиссер.

Сейчас для «Аватар 3» прогнозируют открытие на уровне $100 млн, что существенно меньше, чем у «Пути воды». Бюджет «Огня и пепла», по слухам, превысил $400 млн, по предварительным расчетам (без учета маркетинга) фильм должен заработать не менее $1 млрд, чтобы считаться прибыльным. Сам Кэмерон не уточнил точные цифры сметы, отделавшись общими словами о «тонне денег».

«Это одна метрическая чертова тонна денег, а это означает, что нам нужно заработать две метрические чертовы тонны денег, чтобы получить прибыль. Я не сомневаюсь, что этот фильм заработает деньги. Вопрос в том, заработает ли он достаточно денег, чтобы оправдать продолжение?».

Похоже, один из способов достичь необходимой суммы — это сыграть на интересе к другому фильму. Что касается «Мстителей», то он ожидается к релизу в декабре 2026 года и обещает вернуть Роберта Дауни-младшего в новой злодейской роли.

Источник: Hollywood Reporter, IGN