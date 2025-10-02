"Аватар: Огонь и пепел" длится более 3-х часов и покажет сцену из "Аватар 4"

Джеймс Кэмерон подтвердил хронометраж «Аватар: Огонь и пепел» — третьего и самого длинного фильма в серии о Пандоре. Продолжительности среди прочего добавили 2-3 дополнительные сцены, которые режиссер внезапно решил перенести из «более поздней» ленты, вероятно, «Аватар 4».

Речь идет о сценах с участием Джейка Салли и Торука — большого летающего существа с Пандоры, которого оседлал персонаж Сэма Уортингтона во время атаки На’ви против сил RDA.

«Хорошая новость заключается в том, что я на самом деле не сомневаюсь в своих творческих импульсах. Разве что, это немного случилось в «Огне и пепле». Я смотрю на это с мыслью, что я не такой уж и гениальный сценарист», — сказал Кэмерон Variety. «Там было что-то не так в сюжете. И вот, наш Торук вернулся. Знаете, та большая птица, на которой ездит Джейк. Я всегда ждал вопроса: «Почему бы ему просто не взять большую красную птицу и не убить всех, как он делал раньше?». Потому что этого вообще не существовало в «Пути воды».

Кэмерон говорит, что сохранял «новый момент с птицей» для следующего фильма, но в конце концов понял, что он необходим в «Огне и пепле».

«У меня есть сенсационный материал… И я подумал: «О, он должен пойти за птицей». Я сохранял это для следующего фильма. Но подумал: «К черту это! Он должен взять птицу. Возьми Торука». Что-то в судьбе Джейка этого требует, не так ли? Так что я просто переписал сценарий, и мы вернулись и сняли две или три сцены вокруг этой концепции, я кое-что выбросил и вставил».

В конце концов продолжительность фильма превысила три часа, но режиссер говорит, что это того стоило, потому что «актеры были в восторге от идеи». Джеймс Кэмерон известен тем, что продолжает глубоко совершенствовать свои фильмы на этапе постпродакшена, поэтому, вероятно, это даже не окончательная продолжительность. Хотя ранее он уже дразнил «Огонь и пепел», как самый длинный в серии фильм — хронометраж «Пути воды», для сравнения, достигал 3 часов 12 минут.

Режиссер не уточнил, включают ли эти «более 3 часов» конечные титры, которые, учитывая масштабы фильмов уровня «Аватара», часто длятся 10-12 минут.

«Огонь и пепел» стартует в украинских кинотеатрах 18 декабря. Ожидается, что четвертый «Аватар» выйдет в 2029 году, а пятый — в 2031 году. Ранее Кэмерон заявлял, что рассматривает съемки 6 и 7 фильма, но, возможно, с участием другого режиссера.