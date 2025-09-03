"Мстители: Судный день" покажут "большую драку" Гамбита и Доктора Дума, но одного из актеров заменит дублер

Ченнинг Татум вернется к роли Гамбита в «Мстители: Судный день», где персонаж вступит в «большую драку» с Доктором Думом Роберта Дауни-младшего. Однако одного актера в этом противостоянии заменит дублер из-за внезапной травмы.

Татум говорит, что травмировал ногу непосредственно на съемках «Мстителей» в Лондоне, поэтому в ближайшее время все боевые сцены лягут на плечи его дублера. И в частности та, которая является самой ожидаемой — противостояние с главным злодеем Доктором Думом. 45-летний актер не раскрыл, из-за чего случилась травма, но уточняет, что впереди «шесть месяцев физиотерапии».

«Дело не в боли, которую я испытываю в это время», — сказал Татум Variety. «Дело в том, что я не могу вернуть все назад. И теперь я знаю, какими будут следующие шесть месяцев моей жизни».

На интервью Татум пришел, сильно хромая. Объяснил, что прекратил принимать обезболивающие препараты, «чтобы не засыпать и не пускать слюни».

«Мой организм плохо переносит кодеин, а те обезболивающие, которые мне выписали британские врачи, были очень сильными».

Ранее Ченнинг сыграл Гамбита в «Дэдпуле и Росомахе», хотя изначально имел шанс на сольный фильм. Актер даже подписал контракт, но когда Disney выкупила 20th Century Fox, проект отменили наряду с другими спинофами о Людях Икс. В новом интервью Татум признался, что рад, что фильм «не состоялся», поскольку не был готов быть сорежиссером вместе с партнером-продюсером Ридом Кэролайном:

«Вселенная нас спасла. Мы бы потерпели неудачу».

Он также рассказал, что Гамбита «модифицировали» для «Мстителей», после шутки из «Дэдпула и Росомахи» о том, что никто не мог его понять из-за сильного каджунского акцента.

Съемки «Мстители: Судный день» стартовали в конце апреля. Об этом объявила сама Marvel с публикацией первого кадра закулисья. Впрочем, по слухам, камеры заработали без готового сценария и утверждения полного актерского состава.

Дата выхода — 18 декабря 2026 года. Помимо Дауни и Татума, в фильме появятся Крис Хемсворт (Тор), Том Хиддлстон (Локи), Энтони Маки (Капитан Америка), Пол Радд (Человек-муравей), Летиция Райт (Черная Пантера), Симу Лю (Шан-Чи), Дэнни Рамирез (Сокол), Уинстон Дюк (Человек-обезьяна), Теноч Уэрта (Неймор) в дополнение к новой Фантастической четверке, Громовержцам и и еще кое-кому из Людей Икс.