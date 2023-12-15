Экс-девушка Илона Маска запускает серию плюшевых ИИ-игрушек — в том числе под названием… Grok

Певица Граймс в сотрудничестве с компанией Curio и в партнерстве с OpenAI запускает собственный ИИ-продукт — правда, игрушечный.

Граймс озвучивает игрушки, а также является инвестором и советником проекта. В настоящее время представлены три модели — Gabbo, Grem и Grok. Последний созвучен с новым чат-ботом Илона Маска и является сокращением от слова Grocket (которое Граймс придумала, учитывая, что ее общие с миллиардером дети росли рядом с ракетами SpaceX).

Три персонажа обладают уникальными личностями, которые Curio создал на основе языковой модели OpenAI.

«Grok — дружелюбная ракета, которая любит танцевать и не умеет летать. Grem — космический пришелец, одержимый розовым цветом. Gabbo — интересная фигура, похожая на Пиноккио, которая всегда ищет новых друзей. Идея состоит в том, что мы можем создавать веселых, симпатичных личностей в каждом новом персонаже, которого запускаем», — написал соучредитель Curio Миша Салли в электронном письме The Verge.

По словам Салли, игрушки пока имеют один режим, «милый, дружелюбный, шутливый характер, который подходит для детей», — но компания работает над функцией в бета-версии, которая предоставит больше преимуществ.

Согласно базе данных Управления по патентам и товарным знакам США, Curio подал заявку на торговую марку Grok 12 сентября 2023 года, хотя она все еще ожидает рассмотрения. Похоже, что они опередили Маска более чем на месяц — xAI не подавал заявку на торговую марку для чата Grok до 27 октября 2023 года.

Согласно веб-сайту Curio, сотрудничество с Граймс началось с публикации на X. В апреле пользователь Roon опубликовал сообщение о будущем, где «все до последнего» будет «умным и анимированным» — включая детских плюшевых мишек, а певица отреагировала на сообщение.

«Чувствую, что это тоже первый шаг к тому, чтобы сократить время перед экраном настолько, насколько это возможно для человека. Думаю, что когда вы убираете экраны, у человеческого разума появляется тенденция работать намного лучше», — говорит Граймс.

Для работы игрушек с искусственным интеллектом нужно соединение Wi-Fi, хотя основатели надеются, что однажды все аппаратное и программное обеспечение будет содержаться в самой игрушке. Gabbo, Grem и Grok будут поставляться с программой и предоставят родителям транскрибированную версию разговора их ребенка с игрушками.

Компания сообщила, что игрушки не будут хранить никакие голосовые данные, а хранение расшифровок соответствует Закону о защите конфиденциальности детей в Интернете. Стенограммы будут удалены через 90 дней.

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Игрушки с искусственным интеллектом уже доступны для предварительного заказа по цене $99 на веб-сайте Curio. Ожидается, что первые заказы будут отправлены в начале 2024 года.