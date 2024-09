Экс-президент Sony посоветовал уволенным разработчикам «водить Uber» и «отдохнуть на пляже год»

Крис Диринг, бывший президент Sony Computer Entertainment Europe, высказал свое мнение относительно массовых увольнений в игровой индустрии во время последнего выпуска подкаста My Perfect Console. Он рассказал о причинах сокращений и дал советы уволенным разработчикам.

По словам Диринга, причиной сокращений рабочих мест является не жадность. Он отметил, что когда занимал руководящую должность, то увеличивал количество работников постепенно, чтобы избежать массовых увольнений.

Chris Deering, former boss of PlayStation, does not believe the recent, widespread layoffs in the games industry derive from corporate greed, and that affected workers should “drive an Uber” or “go to the beach for a year” until things turn around: pic.twitter.com/uXUkNTbXQ5

— Simon Parkin (@SimonParkin) September 10, 2024