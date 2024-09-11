Новости WTF 11.09.2024 в 15:15 comment views icon

Экс-президент Sony посоветовал уволенным разработчикам «водить Uber» и «отдохнуть на пляже год»

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Ігор Панченко

Автор новостей

Экс-президент Sony посоветовал уволенным разработчикам «водить Uber» и «отдохнуть на пляже год»

Крис Диринг, бывший президент Sony Computer Entertainment Europe, высказал свое мнение относительно массовых увольнений в игровой индустрии во время последнего выпуска подкаста My Perfect Console. Он рассказал о причинах сокращений и дал советы уволенным разработчикам.

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По словам Диринга, причиной сокращений рабочих мест является не жадность. Он отметил, что когда занимал руководящую должность, то увеличивал количество работников постепенно, чтобы избежать массовых увольнений.

«Это болезненно. Я не думаю, что это жадность. Думаю, это чрезмерный энтузиазм, который возник и усилился из-за последствий пандемии и дальнейших ограничений в цепочках поставок», — пояснил Диринг.

Бывший руководитель Sony посоветовал тем, кто потерял работу, «работать водителем Uber, найти дешевое жилье и поехать на пляж на год, но следить за новостями». Он подчеркнул, что без этого возвращение в индустрию может стать еще сложнее.

Пользователи интернета бурно отреагировали на слова Диринга, назвав его «неразумным» и «оторванным от реальности». «Он серьезно предлагает людям, которые, возможно, должны содержать семьи, «поехать жить на пляж» или работать водителями Uber?» — спрашивает один из комментаторов в Twitter.

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Согласно статистике, в 2023 году в игровой индустрии уволили 10 500 человек, а в этом году количество уволенных уже достигло 11 540. Список компаний, которые расстались со своими сотрудниками, довольно длинный. Например, в Rocksteady отдел контроля качества потерял более половины своих сотрудников за последний месяц, а одного сотрудника уволили во время его декретного отпуска. Bungie сократила 220 должностей, что составляет около 17% ее рабочей силы. В январе Microsoft уволила 1900 разработчиков из Activision Blizzard и Xbox.

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Источник: 80.lv

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