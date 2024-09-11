Экс-президент Sony посоветовал уволенным разработчикам «водить Uber» и «отдохнуть на пляже год»

Крис Диринг, бывший президент Sony Computer Entertainment Europe, высказал свое мнение относительно массовых увольнений в игровой индустрии во время последнего выпуска подкаста My Perfect Console. Он рассказал о причинах сокращений и дал советы уволенным разработчикам.

По словам Диринга, причиной сокращений рабочих мест является не жадность. Он отметил, что когда занимал руководящую должность, то увеличивал количество работников постепенно, чтобы избежать массовых увольнений.

«Это болезненно. Я не думаю, что это жадность. Думаю, это чрезмерный энтузиазм, который возник и усилился из-за последствий пандемии и дальнейших ограничений в цепочках поставок», — пояснил Диринг.

Chris Deering, former boss of PlayStation, does not believe the recent, widespread layoffs in the games industry derive from corporate greed, and that affected workers should “drive an Uber” or “go to the beach for a year” until things turn around: pic.twitter.com/uXUkNTbXQ5 — Simon Parkin (@SimonParkin) September 10, 2024

Бывший руководитель Sony посоветовал тем, кто потерял работу, «работать водителем Uber, найти дешевое жилье и поехать на пляж на год, но следить за новостями». Он подчеркнул, что без этого возвращение в индустрию может стать еще сложнее.

Пользователи интернета бурно отреагировали на слова Диринга, назвав его «неразумным» и «оторванным от реальности». «Он серьезно предлагает людям, которые, возможно, должны содержать семьи, «поехать жить на пляж» или работать водителями Uber?» — спрашивает один из комментаторов в Twitter.

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Согласно статистике, в 2023 году в игровой индустрии уволили 10 500 человек, а в этом году количество уволенных уже достигло 11 540. Список компаний, которые расстались со своими сотрудниками, довольно длинный. Например, в Rocksteady отдел контроля качества потерял более половины своих сотрудников за последний месяц, а одного сотрудника уволили во время его декретного отпуска. Bungie сократила 220 должностей, что составляет около 17% ее рабочей силы. В январе Microsoft уволила 1900 разработчиков из Activision Blizzard и Xbox.

Источник: 80.lv