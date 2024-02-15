Экс-звезда «детского» YouTube заработала $100 000 за год на OnlyFans и «ни о чем не жалеет»

Лиззи Капри запустила свой YouTube-канал в 2018 году и всего за пару месяцев набрала миллион подписок, став звездой среди создателей контента для детей.

Сейчас у девушки более 7 млн подписчиков, а контент преимущественно состоит из ярких видео в розовых тонах с распаковками игрушек. В этом году Лиззи отпразднует свое 30-летие и планирует в конце концов распрощаться с YouTube… в пользу OnlyFans.

«За последние шесть-семь лет мой мозг стал настолько натренированным, чтобы создавать чрезвычайно красочные, безумные зрелища», — сказала она. «А сейчас мне просто неинтересно их смотреть».

В конце концов Лиззи перешла на OnlyFans, где за последний год, согласно документам, просмотренным Business Insider, заработала около $100 000.

Капри говорит, что всегда сомневалась в своем теле и внешности, и OnlyFans помог повысить ее уверенность. Ее аккаунт «безопасен», поскольку там нет полной обнаженности, и она воспринимает свой контент там больше как «художественное самовыражение».

«Это также мотивирует меня придерживаться распорядка тренировок, потому что, когда я хорошо выгляжу, то чувствую себя хорошо», — сказала она.

У Капри была определенная «моральная дилемма», поскольку она знала, что переход на контент для взрослых будет означать падение просмотров — однако риск был оправданным, даже несмотря на потерю некоторых контрактов. Ролики для детей от Лиззи раньше набирали от 1 до 4 миллионов просмотров, а сейчас — менее 100 000.

Капри говорит, что хочет быть голосом для женщин, которые всю жизнь чувствовали, что «находятся в клетке».

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Напомним, что в прошлом году «запрещенный» OnlyFans заплатил почти $1 млн налога за предоставление услуг на территории Украины.

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