Эксперт изобразил все уровни блокчейна (L0, L1, L2, L3) в виде диаграммы и пояснил роль каждого

Какова структура блокчейна? Никки Монтана, который занимается инвестированием в FinTech, web3/crypto для MizMaa Ventures, сделал специальную диаграмму. На ней он визуализировал четыре уровня блокчейна (L0, L1, L2, L3).

L0

Именно здесь существуют интернет, аппаратное обеспечение и соединения, которые позволяют бесперебойно работать уровням 1, таким как биткойн. Уровень 0 дает возможность:

разрешить блокчейнам взаимодействовать друг с другом. Отличным примером является Cosmos, который создает экосистему взаимодействующих блокчейнов благодаря своему Tendermint IBC (протокол связи между блокчейнами). Для разработчиков это очень важно. Если децентрализованное приложение может работать в одной цепочке блоков, оно может автоматически работать и в других цепочках блоков, если они построены с использованием одного и того же уровня 0. Нет необходимости вкладывать больше времени и ресурсов для создания того же приложения в другой цепочке. Более быстрые и дешевые транзакции. С помощью IBC алгоритм консенсуса PoS может быть достигнут в нескольких цепочках, что приводит к тому, что окончательность происходит почти мгновенно (финальность = когда блок одобрен и его нельзя откатить). Результатом являются более быстрые и дешевые транзакции на кроссчейн-биржах. Инфраструктура для разработчиков. Разработчикам не нужно начинать с нуля и создавать свои блокчейны с нуля. Многие функции предварительно созданы и готовы к немедленному внедрению.

L1

Это блокчейны (биткойн и эфириум), которые обрабатывают и завершают транзакции в своем собственном блокчейне. Именно здесь происходят такие вещи, как консенсус (PoW, PoS) и все технические детали, такие как время блокировки и разрешение споров. Наиболее важные три аспекта блокчейнов побеждают трилемму блокчейна: децентрализация, безопасность и масштабируемость.

L2

Представляет собой сторонние интеграции, используемые вместе с уровнями для увеличения масштабируемости и количества транзакций в секунду (пропускная способность системы). Когда вы слышите сводки с нулевым разглашением (zk rollups), боковые цепи или что-то еще, связанное с ускорением пропускной способности транзакций, скорее всего, это уровень 2.

L3

Прикладной уровень. Это пользовательский интерфейс, с которым физически взаимодействует потребитель.