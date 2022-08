Экспорт IT-услуг в Украине продолжает расти — за первое полугодие 2022 года поступило $3,74 млрд (на 23% больше, чем в прошлом году)

С начала полномасштабной войны IT-индустрия Украины обеспечивает стабильный приток валютных поступлений (несмотря на противоречивую политику Нацбанка с множественными курсами) и является единственной отраслью, которая растет с начала 2022 года. Пока эта положительная тенденция остается неизменной, что подтверждает новый отчет ассоциации «ИТ Ukraine».

Так, по данным Национального Банка Украины, объем экспорта компьютерных услуг за первое полугодие 2022 года составляет $3,74 млрд. — на 23% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Это почти 110 млрд. грн. поступлений в экономику Украины. При этом сумма уплаченных ИТ-индустрией налогов и сборов в первом полугодии составила 32,6 млрд. грн.

В то же время, показатели экспорта за июнь свидетельствуют о снижении темпов роста по сравнению с двумя предыдущими военными месяцами. Достоверными факторами таких тенденций стали изменения валютной политики НБУ в мае, неопределенность сроков введения новых процедур относительно возможности бронирования IT-специалистов и их временного выезда в загранкомандировки.

Как государство планирует стимулировать развитие IT в Украине

Украинское правительство по очевидным причинам делает огромную ставку на IT в стратегии экономического обновления на развитие страны. Одна из главных целей – увеличение доли IT в ВВП страны с нынешних 4% до 10% к 2024 году. Значительная роль в достижении этой цели отведена «Дія.City» и разным правительственным инициативам, в том числе и вышеупомянутой программе «Старт в IT» — всего на это выделят 1,8 млрд грн, чтобы научить 60 тыс. украинцев. На этой неделе Минцифры и Binance начали принимать заявки на бесплатное обучение IT-специальностям по государственной программе IT Generation — в этом пилотном проекте овладеть новой специальностью смогут около 1 тысячи украинцев. Кроме того, с 1 сентября 2022 года на украинские школы ожидает пилотное внедрение обновленной программы по информатике для всех классов.