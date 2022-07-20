Інформатика по-новому — відібрано 50 українських шкіл для пілотного проєкту «Інформатика NewG»

З 1 вересня 2022 року на українські школи чекає пілотне впровадження оновленої програми з інформатики для всіх класів. Координаційна рада проєкту «Інформатика NewG» до її складу входять представники МОН, Міністерства цифрової трансформації та експерти галузі цифрових технологій за результатами розгляду 405 заяв відібрала 50 закладів загальної середньої освіти, що візьмуть участь у пілотному проєкті.

Ще до початку повномасштабної війни — у грудні 2021 року — МОН та Мінцифра ініціювали оновлення шкільного курсу з «Інформатики» відповідно до концептуальних засад Нової української школи в межах широкої реформи ІТ-освіти в Україні. Мета проєкту «Інформатика NewG» — замінити застарілі уроки інформатики на сучасний лад згідно з Новою українською школою. Наприкінці травня проєкт, який впроваджується програмою EU4DigitalUA в межах другого компоненту «Інституційне зміцнення та розвиток потенціалу» (FIIAPP) і фінансується ЄС, відновили — провели добір вчителів інформатики та закладів освіти, які пілотуватимуть новий вміст та ресурси у 2022–2023 навчальному році. За результатами було відібрано 50 закладів загальної середньої освіти, які відповідали вимогам. Серед них:

14 закладів — із сіл, селищ і селищ міського типу

17 закладів — із міст

13 закладів — з обласних центрів

6 заклади — зі столиці

Повний перелік відібраних закладів — за посиланням.

«Курс допоможе зробити уроки інформатики цікавими та зрозумілими для школярів. Це частина нашої реформи IT-освіти на шкільному рівні. Інформатика навчить дітей використовувати інтернет для розвитку та досягнення цілей. Допоможе аналізувати, відрізняти правдиву інформацію від неправдивої, знаходити освітні курси та роботу. А не просто пояснить, що ноутбук — це ноутбук, а щоб увімкнути комп’ютер, кнопку потрібно натиснути тут» Михайло Федоров Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України

Старт пілоту — 1 вересня 2022 року. Перед початком кожної навчальної чверті проводитимуться вебінари та тренінги для вчителів інформатики закладів-учасників. У межах проєкту передбачається:

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створення нового контенту для 1-11 класів;

розробка освітніх ресурсів для вивчення інформатики з подальшим розміщенням у вільному доступі на сайті Всеукраїнської школи онлайн;

залучення найкращих українських і європейських ІТ-експертів.

1 вересня 2023 року (після доопрацювання та вдосконалення) створені ресурси масштабуються на всі заклади загальної середньої освіти та будуть доступні на платформі Всеукраїнська школа онлайн. У МОН та Мінцифрі очікують, що оновлені уроки інформатики допоможуть понад 4 млн школярів здобути сучасні знання в новому цифровому світі. Поки що МОН та Мінцифра не розкриває детальний зміст оновленої програми з інформатики й не уточнює, чим саме вона відрізнятиметься від старої.

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Український уряд з очевидних причин (IT-індустрія України принесла $3,2 млрд за перші п’ять місяців і це єдина галузь бізнесу, що зросла у 2022 році) робить величезну ставку на IT у стратегії економічного відновлення на розвитку країни. Одна із головних цілей — збільшення частки IT у ВВП країни з нинішніх 4% до 10% до 2024 року, і значна роль у досягненні цієї мети відведена «Дія.City».

У червні уряд запустив шість грантових програм зі створення нових робочих місць, що закладають основу великого проєкту «єРобота» Держава обіцяє почати видавати українцям безповоротні гранти до 250 тисяч грн на новий бізнес. За рік планують видати 20 тис. таких грантів, а загалом на це виділять 5 млрд грн. та дозволять кожному, хто має бажання, навички та план — запустити власну справу, розширити свій малий або середній бізнес, а також розпочати нову кар’єру. В межах цієї програми держава надасть від 750 тис. грн до 3,5 млн грн для IT-стартапів (адмініструватиме ініціативу Український фонд стартапів), а також оплатить навчання українців за новими спеціальностями у сфері IT (передбачені стипендії до 30 тис. грн) — всього на це виділять 1,8 млрд грн, щоб навчити 60 тис. українців (ініціатива «Старт в ІТ», друга назва — IT Generation).