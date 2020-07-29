Electronic Arts планирует переработать Origin Launcher





Клиент Origin Launcher от компании Electronic Arts является не очень популярным среди игроков, хотя он и предоставляет доступ к играм этого издателя. На протяжении нескольких последних лет он получал лишь периодические обновления, и уже успел устареть.

Чтобы исправить ситуацию, компания Electronic Arts подготовила к выпуску новую версию клиента Origin Launcher. В скором времени его бета-версия станет доступной пользователям сервиса Origin Access Premier. Новая версия Origin Launcher Beta будет существенно переработана, чтобы улучшить скорость, стабильность и надёжность работы. Однако информация о конкретных изменениях пока не уточняется. На новой странице регистрации упоминается лишь, что клиент получит переработанный пользовательский интерфейс и новую тёмную тему оформления. Пользователи Origin Access Premier могут присоединиться к тестированию бета-версии по следующему адресу.

В Electronic Arts утверждают, что новая версия создана с учётом пожеланий пользователей и на основании их обратной связи. Улучшения будут внедряться на протяжении нескольких следующих месяцев.

Источник: techpowerup