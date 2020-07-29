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Electronic Arts планирует переработать Origin Launcher

Electronic Arts планирует переработать Origin Launcher

Electronic Arts планирует переработать Origin Launcher


Клиент Origin Launcher от компании Electronic Arts является не очень популярным среди игроков, хотя он и предоставляет доступ к играм этого издателя. На протяжении нескольких последних лет он получал лишь периодические обновления, и уже успел устареть.

Чтобы исправить ситуацию, компания Electronic Arts подготовила к выпуску новую версию клиента Origin Launcher. В скором времени его бета-версия станет доступной пользователям сервиса Origin Access Premier. Новая версия Origin Launcher Beta будет существенно переработана, чтобы улучшить скорость, стабильность и надёжность работы. Однако информация о конкретных изменениях пока не уточняется. На новой странице регистрации упоминается лишь, что клиент получит переработанный пользовательский интерфейс и новую тёмную тему оформления. Пользователи Origin Access Premier  могут присоединиться к тестированию бета-версии по следующему адресу.

Electronic Arts планирует переработать Origin Launcher

В Electronic Arts утверждают, что новая версия создана с учётом пожеланий пользователей и на основании их обратной связи. Улучшения будут внедряться на протяжении нескольких следующих месяцев.

Источник: techpowerup

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