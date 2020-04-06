Приложение «Дія» перешагнуло 2 млн загрузок спустя два месяца после запуска





Команда разработчиков приложения «Дія» сегодня похвасталась преодолением очередного рубежа — с момента запуска ровно два месяца назад приложение установили более 2 млн раз. Это общее число установок на платформах Android и iOS.

Как и с другими приложениями, в данном случае число установок ≠ количеству активных пользователей. К сожалению, на сей раз более подробной статистики по числу запросов и активированных цифровых документов нет. В последний раз разработчики делились статистикой месяц назад, когда число загрузок составляло более 1,75 млн. На тот момент было зафиксировано 1,4 млн запросов на получение цифровой копии водительского удостоверения (из них успешно выданных — около 758 тыс. (53%)) и 1,4 млн запросов на получение цифрового техпаспорта (доля успешно обработанных заявок — 44% (около 624 тыс.)).

Напомним, «Дія» — это мобильное приложение, в котором в итоге планируется объединить все государственные онлайн-сервисы. На данный момент приложение предлагает возможность получить цифровые версии водительских прав и техпаспорта, которые имеют такую же юридическую силу, как и обычные бумажные/пластиковые документы. На подходе студенческий билет, который пока доступен ограниченному числу в рамках публичного бета-теста, а также загранпаспорт и внутренняя ID-карты — бета-тест должен стартовать в ближайшие дни. Изображение-тизер по случаю рубежа в 2 млн загрузок явно указывает на скорый запуск е-паспорта.

На прошлой неделе запустился сайт электронного правительства «Дія», где в будущем планируется объединить все имеющиеся правительственные сервисы и инструменты. По итогам первого дня работы сервиса в нем зарегистрировались 4 332 человека, 22 успешно открыли себе ФЛП (всего 41 заявка), 12 закрыло ФЛП (32), а 106 успешно внесли изменения в регистрационные данные ФЛП (254).

Источник: Дія