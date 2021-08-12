Электропикап Chevrolet Silverado получит управление всеми четырьмя 24-дюймовыми колесами [видео]

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Американский автопроизводитель General Motors опубликовал короткое тизерное видео, в котором представил одну из особенностей будущего электропикапа Chevrolet Silverado. По всей видимости для того, чтобы составить достойную конкуренцию режиму «Crab Mode» электропикапа GMC Hummer EV и «Tank Turn» моделей Rivian, разработчики реализовали систему управления всеми четырьмя колесами.

Как демонстрируется в ролике, возможность повернуть колеса задней оси в противоположную по сравнению с передней осью сторону позволяет заметно уменьшить радиус разворота. Также управляемые задние колеса смогут помочь маневрировать на низкой скорости в узком пространстве парковок и улиц современных городов, а также улучшат управляемость и стабильность при движении по дороге на высокой скорости, а также при буксировке прицепа.

В описании разработчики также упомянули, что для Chevrolet Silverado можно будет заказать огромные 24-дюймовые колеса. В качестве основы электропикапа Chevrolet Silverado Electric лежит фирменная платформа General Motors Ultium, при этом целевой запас хода составляет весьма неплохие 650 км (400 миль).

Собирать Chevrolet Silverado EV начнут с 2022 года на той же фабрике Factory Zero Detroit-Hamtramck (Мичиган, США), где производят электропикапы GMC Hummer EV и электрокроссоверы GMC Hummer EV SUV. При этом к 2025 году General Motors планирует инвестировать в электромобили $27 млрд и представить порядка 30 новых электрических моделей.

Источник: Electrek, GM