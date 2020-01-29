General Motors инвестирует $3 млрд в завод по производству электромобилей и беспилотников в Детройте, первые экземпляры сойдут с конвейера уже в 2021 году

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Американский автопроизводитель General Motors официально заявил, что инвестирует $2,2 млрд в модернизацию собственного завода Detroit-Hamtramck (Мичиган, США), который станет первым местом, на 100% предназначенным для сборки электромобилей и беспилотных автомобилей компании. GM также инвестирует еще $800 млн в поставщиков компонентов и другие проекты, связанные с производством новых электромобилей, таким образом общая сумма инвестиций составит $3 млрд.

Первым стартует производство неназванного электрического пикапа, его сборка должна начаться уже в конце 2021 года. Через какое-то время за ним последует автономный электрический шаттл Cruise Origin, представленный компанией на прошлой неделе. Батареи для новинок будут производиться на совместной фабрике General Motors и LG Chem в Лордстауне (Огайо), которую рассчитывают запустить уже в середине 2020 года.

Президент компании General Motors Марк Ройс заявил, что в последующие годы на заводе Detroit-Hamtramck запустят производство целого ряда различных электрических пикапов и кроссоверов, которые смогут удовлетворить потребности разнообразных потребителей (Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer).

Завод находится всего в пяти километрах от штаб-квартиры GM в Детройте, так что процесс электрификации модельного ряда будет под неусыпным контролем руководства. Он был открыт в 1985 году, за это время там собрали более 4 млн автомобилей.

В данный момент на заводе производят модели Cadillac CT6 и Chevrolet Impala силами 900 сотрудников, при этом модернизация позволит создать более 2200 новых рабочих мест. Сборку ДВС-моделей на заводе прекратят в феврале текущего года, после этого несколько месяцев он будет закрыт для проведения необходимой модернизации.

Отметим, что начиная с 2018 года General Motors вложил порядка $2,5 млрд в связанные с электромобилями проекты, начиная со сборочной линии Orion, аккумуляторных фабриках в Уоррене и Браунстауне и т.д.

Источник: General Motors