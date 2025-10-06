Новости Авто 06.10.2025 comment views icon

Электрический Mercedes загорелся во время зарядки: тушили 19 машин и 57 пожарных, эвакуировали многоэтажку

Вадим Карпусь

Електричний Mercedes загорівся під час заряджання: гасили 19 машин та 57 пожежників, евакуювали багатоповерхівку

В Южной Корее снова заговорили о безопасности электромобилей после того, как электрический Mercedes-Benz загорелся во время зарядки в городе Сувон.

Популярность электромобилей в мире быстро растет, и вместе с этим увеличивается количество инцидентов, связанных с ними. В случае в Сувоне пожар произошел в подземном паркинге под 15-этажным жилым домом и вызвал эвакуацию жителей.

По официальным данным, возгорание началось около 8:04 утра, после чего огонь перекинулся еще на три автомобиля, припаркованные рядом. Для борьбы с пламенем на место инцидента выехали 19 пожарных машин и 57 спасателей. Благодаря использованию специального огнестойкого одеяла для электромобилей пожар удалось локализовать менее чем за час, а полностью ликвидировать — в 10:16 утра.

Жертв в результате инцидента нет, однако один работник жилого комплекса надышался дымом и нуждался в медицинской помощи.

Автомобиль находился на подзарядке, но о причине пожара пока не сообщается. Власти проводят расследование, чтобы установить точную причину возгорания. Какая именно модель Mercedes-Benz пострадала, пока тоже не уточняют.

Это уже второй подобный случай с электромобилями Mercedes-Benz в Южной Корее за короткое время. В августе 2024 года в Инчхоне электрический седан Mercedes-Benz EQE, который не заряжался на момент инцидента, вызвал масштабный пожар в подземном паркинге, уничтожив более 140 автомобилей. После этого правительство страны начало обсуждение новых, более строгих требований к безопасности электромобилей и батарейных систем.

Несмотря на громкие инциденты, пожары электрокаров случаются гораздо реже, чем у автомобилей с бензиновыми двигателями. По статистике Fire Statistics, вероятность возгорания электромобиля в 60 раз ниже, чем у обычного авто с ДВС. Для сравнения, Tesla сообщает, что в период с 2012 по 2023 год на 135 млн миль (217 млн км) пробега приходился лишь один случай возгорания ее машин.

Источник: notebookcheck

