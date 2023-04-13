Елена Зеленская, Илон Маск и Сэм Альтман — Time обнародовал список 100 наиболее влиятельных личностей 2023 года

Time обнародовал список наиболее влиятельных личностей 2023 года, он распределен на 6 категорий: артисты, новаторы, титаны, лидеры, иконы и пионеры. Рейтинг интересен еще и тем, что победителей представляют не менее интересные личности — например, презентацию Елене Зеленской создала Джил Байден, а еще одну украинку в списке, правозащитницу Александру Матвийчук, представила Хиллари Клинтон.

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Вместе с тем в рейтинге отметились немало представителей технологической отрасли, таких как генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман, режиссер Elden Ring Хидетака Миядзаки, руководитель Disney Боб Айгер и другие.

В категориях «Артисты» и «Иконы» в основном отмечали спортсменов, певцов и актеров. Наиболее влиятельными личностями признали звезду сериала «The Last Of Us» Педро Паскаля, номинанта на «Оскар-2023» за роль в фильме «Банши Инишерина» Колина Фаррела и Дженнифер Куллидж. Последняя запомнилась зрителям ролью мамы Стифлера в комедии «Американский пирог», однако настоящее признание получила благодаря работе в сериале «Белый лотос». Time назвал Куллидж надеждой для «лейт-блумеров» — людей, которые пришли к успеху уже в зрелом возрасте.

Среди политических деятелей отметили канцлера Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.

Нынешний список включает в себя 50 женщин, среди которых две украинки — первая леди Украины и правозащитница (обе попали в категорию «Лидеры»). Джил Байден написала о Елене Зеленской, что та «не ожидала, что станет воином за народ Украины, но ответила на этот вызов с безграничным мужеством».

Артисты

Майкл Б. Джордан — американский актер, наиболее известный по фильмам «Черная Пантера» и «Крид: Наследие Рокки».

Дрю Бэрримор — американская актриса, продюсер и режиссер, возглавляет собственную продюсерскую компанию «Flower Films».

Колин Фаррел — ирландский киноактер, номинант на премию «Оскар» и лауреат «Золотого глобуса».

Иконы

Дженнифер Куллидж – актриса, обладательница «Золотого глобуса» за роль в сериале «Белый лотос».

Педро Паскаль – актер, исполнитель главной роли в сериале The Last Of Us.

Король Чарльз — правящий король Великобритании, он ожидал восхождения на престол дольше всех в британской истории.

Пионеры

Сэм Альтман – соучредитель и CEO OpenAI, компании, запустившей в прошлом году ChatGPT.

MrBeast — американский ютубер, за которым сейчас следят 112 миллионов пользователей, что делает его «человеком с наибольшим количеством подписчиков на YouTube».

Робин Цзен – основатель и глава Contemporary Amperex Technology, одного из крупнейших поставщиков литий-ионных аккумуляторов и систем хранения для электромобилей в Китае.

Маргарет Митчел — основательница отдела этики ИИ в Google, ранее критиковавшая компанию за попытки цензурировать негативные отзывы о своих продуктах.

Лидеры

Елена Зеленская — первая леди Украины

Джо Байден – президент США

Олаф Шольц – канцлер Германии

Александра Матвийчук – нобелевская лауреатка и украинская правозащитница

Титаны

Лионель Месси – аргентинский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Рекордсмен по количеству забитых мячей в составе сборной Аргентины и Барселоны.

Илон Маск — миллиардер и предприниматель, основатель компаний SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company, генеральный директор Tesla и Twitter.

Бейонсе – американская певица, которая стала обладательницей наибольшего количества премий в истории «Грэмми».

Новаторы