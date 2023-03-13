Триумф «Все везде и сразу», первая награда Фрейзера и скандальная победа фильма о Навальном: победители и главные моменты «Оскар-2023»

В ніч проти 13 березня у Лос-Анджелесі у театрі «Долбі» пройшла 95-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії, яку цьогоріч вже втретє провів відомий комік і телеведучий Джиммі Кіммел (він також був ведучим «Оскара» у 2017 та 2018 роках).
Шоу наживо транслював телеканал ABC (як це заведено з 1976 і триватиме принаймні до 2028 року), власником якої є Walt Disney Company. Також трансляцію церемонії нагородження можна було дивитися на YouTube TV, Hulu + Live TV та FuboTV.
Двома словами про головних переможців
Тріумфатор «Оскар-2023» — «Все завжди і водночас» / Everything Everywhere All at Once режисерів Деніела Шайнерта і Дена Квана переміг у 7 номінаціях з 11, зокрема й у головній як «Найкращий фільм». Напередодні цей незвичайний жанровий вінегрет (тут і кунг-фу, і чорна комедія, і фантастика, і сімейна драма) з Мішель Єо у головній ролі обійшов «Володаря перснів: Повернення короля» та став найтитулованішим фільмом в історії сучасного кіно з майже 160 нагородами.
«На Західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front у підсумку посів друге місце за кількістю нагород — 4 статуетки із 9.
Третє місце за кількістю нагород у драми «Кит» Даррена Аронофскі — 2 статуетки з 3.
Продовження «Аватара», «Топ Ґан: Меверік» та «Чорна Пантера: Ваканда назавжди» — у всіх цих нашумілих торішніх блокбастерів по одній нагороді.
Водночас «Банши Інішерина», «Елвіс», «Фабельмани» та «Тар» не отримали жодної нагороди попри те, що серед інших мали найбільшу кількість номінацій.
Мішель Єо, виконавиця головної ролі у «Все завжди і водночас», та Брендан Фрейзер, який здійснив повноцінний камбек у драмі «Кит» Даррена Аронофскі, перемогли у головних акторських номінаціях «Оскар», причому для обох це перші статуетки у кар’єрі. Водночас Мішель Єо — перша актриса азійського походження, яка була номінована на «Оскар» за кращу жіночу роль та здобула перемогу.
Також варто відзначити A24, яка стала першою кіностудією в історії, чиї фільми перемогли у всіх головних номінаціях в межах однієї премії «Оскар». Саме ця студія випустила «Все завжди і водночас» та «Кита».
Найкращим повнометражним анімаційним фільмом визнано «Піноккіо Ґільєрмо дель Торо», а найкращим короткометражним анімаційним фільмом — «Хлопчик, кріт, лис та кінь» режисерів Пітера Бейнтона та Чарлі Маккесі, заснований на однойменному романі Маккесі 2019 року.
Мабуть, найбільший неприємний для українців сюрприз «Оскара» — вручення нагороди фільму канадського документаліста про Навального, що вже викликало гостру критику українського суспільства в соцмережах. Йдеться про категорію «Найкращий документальний фільм», де також був представлений дансько-українсько-шведський документальний фільм «Будинок зі скалок», який розповідає історії дітей із дитбудинку у Лисичанську та створений за підтримки Держкіно. Кінопремію особисто отримала дружина Навального та його діти, які приїхали н церемонію.
Нагадаємо, організатори «Оскару» вдруге поспіль відмовили Володимиру Зеленському у виступі на церемонії вручення кінопремії (привіт FIFA), а джерела Variety напередодні повідомляли, що продюсер «Оскара» Вілл Пекер раніше начебто висловлював стурбованість, що Голлівуд приділяє увагу Україні лише тому, що постраждалі від конфлікту — білі, та водночас ігнорує війни по всьому світу, які торкаються кольорових людей.
Повний список переможців 95-ї щорічної кінопремії «Оскар» (переможці виділені жирним серед номінантів)
Найкращий фільм / Best Picture
- «На Західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front
- «Аватар: Шлях води» / Avatar: The Way of Water
- «Банши Інішерина» / The Banshees of Inisherin
- «Все завжди і водночас» / Everything Everywhere All at Once
- «Елвіс» / Elvis
- «Фабельмани» / The Fabelmans
- «Тар» / Tár
- «Топ Ґан: Меверік» / Top Gun: Maverick
- «Трикутник смутку» / Triangle of Sadness
- «Жіночі плітки» / Women Talking
Найкращий режисер / Directing
- Ден Кван і Деніел Шайнерт («Все завжди і водночас»)
- Стівен Спілберг («Фабельмани»)
- Тодд Філд («Тар»)
- Мартін Мак-дона («Банши Інішерина»)
- Рубен Остлунд («Трикутник смутку»)
Найкращий актор / Actor in a Leading Role
- Остін Батлер («Елвіс»)
- Колін Фаррелл («Банши Інішерина»)
- Брендан Фрейзер («Кит»)
- Вільям Френсіс «Білл» Наї («Жити»)
- Пол Мескаль («Після сонця»)
Найкраща акторка / Actress in a Leading Role
- Кейт Бланшетт (Тар)
- Мішель Єо («Все завжди і водночас»)
- Ана де Армас («Білявка»)
- Андреа Райзборо («Заради Леслі»)
- Мішель Вільямс («Фабельмани»)
Найкращий актор другого плану / Actor in a Supporting Role
- Ке Хуй Кван («Все завжди і водночас»)
- Баррі Кіоґан («Банши Інішерина»)
- Брендан Глісон («Банши Інішерина»)
- Брайан Тайрі Генрі («Міст»)
- Джадд Гірш («Фабельмани»)
Найкраща акторка другого плану / Actress in a Supporting Role
- Анджела Бассетт («Чорна Пантера: Ваканда назавжди»)
- Хонг Чау («Кит»)
- Керрі Кондон («Банши Інішерина»)
- Джеймі Лі Кертіс («Все завжди і водночас»)
- Стефані Сюй («Все завжди і водночас»)
Найкращий адаптований сценарій / Adapted Screenplay
- All Quiet on the Western Front, Screenplay by Edward Berger, Lesley Paterson & Ian Stokell
- Glass Onion: A Knives Out Mystery, Written by Rian Johnson
- Living, Written by Kazuo Ishiguro
- Top Gun: Maverick, Screenplay by Ehren Kruger and Eric Warren Singer and Christopher McQuarrie; Story by Peter Craig and Justin Marks
- Women Talking, Screenplay by Sarah Polley
Найкращий оригінальний сценарій / Original Screenplay
- The Banshees of Inisherin, Written by Martin McDonagh
- Everything Everywhere All at Once, Written by Daniel Kwan & Daniel Scheinert
- The Fabelmans, Written by Steven Spielberg & Tony Kushner
- Tár, Written by Todd Field
- Triangle of Sadness, Written by Ruben Östlund
Найкращий фільм іноземною мовою / International Feature Film
- All Quiet on the Western Front (Німеччина)
- Argentina, 1985 (Аргентина)
- Close (Бельгія)
- EO (Польща)
- The Quiet Girl (Ірландія)
Найкращий повнометражний анімаційний фільм / Best Animated Feature Film
- Guillermo del Toro’s Pinocchio, Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar and Alex Bulkley
- Marcel the Shell With Shoes On, Dean Fleischer Camp, Elisabeth Holm, Andrew Goldman, Caroline Kaplan and Paul Mezey
- Puss in Boots: The Last Wish, Joel Crawford and Mark Swift
- The Sea Beast, Chris Williams and Jed Schlanger
- Turning Red, Domee Shi and Lindsey Collins
Найкраща пісня до фільму / Best Original Song
- “Applause” — “Tell It Like a Woman,” Diane Warren
- “Hold My Hand” — “Top Gun: Maverick,” Lady Gaga and BloodPop
- “Lift Me Up” — “Black Panther: Wakanda Forever,” Tems, Rihanna, Ryan Coogler та Ludwig Goransson
- “Naatu Naatu” — “RRR,” M.M. Keeravaani та Chandrabose
- “This Is a Life” — “Everything Everywhere All at Once,” Ryan Lott, David Byrne, Mitski, Ryan Lott та David Byrne
Найкраща операторська робота / Cinematography
- All Quiet on the Western Front, James Friend
- Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, Darius Khondji
- Elvis, Mandy Walker
- Empire of Light, Roger Deakins
- Tár, Florian Hoffmeister
Найкращий документальний фільм / Documentary (Feature)
- All That Breathes, Shaunak Sen, Aman Mann and Teddy Leifer
- All the Beauty and the Bloodshed, Laura Poitras, Howard Gertler, John Lyons, Nan Goldin and Yoni Golijov
- Fire of Love, Sara Dosa, Shane Boris and Ina Fichman
- A House Made of Splinters, Simon Lereng Wilmont and Monica Hellström
- Navalny, Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller and Shane Boris
Найкращий короткометражний документальний фільм / Documentary (Short Subject)
- The Elephant Whisperers, Kartiki Gonsalves and Guneet Monga
- Haulout, Evgenia Arbugaeva and Maxim Arbugaev
- How Do You Measure a Year? Jay Rosenblatt
- The Martha Mitchell Effect, Anne Alvergue and Beth Levison
- Stranger at the Gate, Joshua Seftel and Conall Jones
Найкращий ігровий короткометражний фільм / Best Live Action Short Film
- An Irish Goodbye, Tom Berkeley and Ross White
- Ivalu, Anders Walter and Rebecca Pruzan
- Le Pupille, Alice Rohrwacher and Alfonso Cuarón
- Night Ride, Eirik Tveiten and Gaute Lid Larssen
- The Red Suitcase, Cyrus Neshvad
Найкраща робота художника-постановника / Best Production Design
- All Quiet on the Western Front, Production Design: Christian M. Goldbeck; Set Decoration: Ernestine Hipper
- Avatar: The Way of Water, Production Design: Dylan Cole and Ben Procter; Set Decoration: Vanessa Cole
- Babylon, Production Design: Florencia Martin; Set Decoration: Anthony Carlino
- Elvis, Production Design: Catherine Martin and Karen Murphy; Set Decoration: Bev Dunn
- The Fabelmans,”Production Design: Rick Carter; Set Decoration: Karen O’Hara
Найкраща музика до фільму / Best Sound
- All Quiet on the Western Front, Viktor Prášil, Frank Kruse, Markus Stemler, Lars Ginzel and Stefan Korte
- Avatar: The Way of Water, Julian Howarth, Gwendolyn Yates Whittle, Dick Bernstein, Christopher Boyes, Gary Summers and Michael Hedges
- The Batman, Stuart Wilson, William Files, Douglas Murray and Andy Nelson
- Elvis, David Lee, Wayne Pashley, Andy Nelson and Michael Keller
- Top Gun: Maverick, Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon and Mark Taylor
Найкращий дизайн костюмів / Best Costume Design
- Babylon, Mary Zophres
- Black Panther: Wakanda Forever, Ruth Carter
- Elvis, Catherine Martin
- Everything Everywhere All at Once, Shirley Kurata
- Mrs. Harris Goes to Paris, Jenny Beavan
Найкращий монтаж / Best Film Editing
- The Banshees of Inisherin, Mikkel E.G. Nielsen
- Elvis, Matt Villa and Jonathan Redmond
- Everything Everywhere All at Once, Paul Rogers
- Tár, Monika Willi
- Top Gun: Maverick, Eddie Hamilton
Найкращий короткометражний анімаційний фільм / Best Animated Short Film
- The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, Charlie Mackesy and Matthew Freud
- The Flying Sailor, Amanda Forbis and Wendy Tilby
- Ice Merchants, João Gonzalez and Bruno Caetano
- My Year of Dicks,” Sara Gunnarsdóttir and Pamela Ribon
- An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It,” Lachlan Pendragon
Найкращі грим та зачіска / Best Makeup and Hairstyling
- The Whale, Adrien Morot, Judy Chin and Annemarie Bradley
- All Quiet on the Western Front, Heike Merker and Linda Eisenhamerová
- The Batman, Naomi Donne, Mike Marino and Mike Fontaine
- Black Panther: Wakanda Forever, Camille Friend and Joel Harlow
- Elvis, Mark Coulier, Jason Baird and Aldo Signoretti
Найкращі спецефекти / Best Visual Effects
- All Quiet on the Western Front, Frank Petzold, Viktor Müller, Markus Frank and Kamil Jafar
- Avatar: The Way of Water, Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon and Daniel Barrett
- The Batman, Dan Lemmon, Russell Earl, Anders Langlands and Dominic Tuohy
- Black Panther: Wakanda Forever, Geoffrey Baumann, Craig Hammack, R. Christopher White and Dan Sudick
- Top Gun: Maverick, Ryan Tudhope, Seth Hill, Bryan Litson and Scott R. Fisher
Найкращий саундтрек / Best Original Score
- All Quiet on the Western Front, Volker Bertelmann
- Babylon, Justin Hurwitz
- The Banshees of Inisherin, Carter Burwell
- Everything Everywhere All at Once, Son Lux
- The Fabelmans, John Williams
Що цікавого сталося на церемонії
- Джиммі Кіммел відкрив шоу монологом, до якого очікувано потрапив жарт про Вілла Сміта, Кріса Рока та той самий ляпас під час премії «Оскар» 2022 року.
- Дружні обійми давніх друзів Гаррісона Форда та Ке Хуй Квана — як відсилання до сцени з молодшими акторами у фільмі «Індіана Джонс і Храм Долі» 1984 року:
- Емоційна промова Брендана Фрейзера, який отримав свій перший «Оскар» за голову роль у драмі «Кит» Даррена Аронофскі:
- Емоційне виконання Леді Гагою синглу “Hold My Hand” — саундрек до фільму «Топ Ґан: Меверік»:
- Ефектна поява на сцені Cocaine Bear з однойменного фільму на основі реальних подій:
- Музичний номер з виконанням «Naatu Naatu», яка здобула перемогу у номінації Найкраща пісня до фільму. Це індійська пісня мовою телугу, створена М. М. Кіравані для саундтреку фільму RRR:
- Мало хто помітив, проте Г’ю Ґрант знімався у фільмі «Ножі наголо: Скляна цибуля» Раяна Джонсона з Денієлом Крейґом у головній ролі — його герой Філіп з’являється на початку як партнер детектива Бенуа Бланка, проте лише на 5 секунд. Реакція Ґранта на запитання, чи було йому весело на зніманнях, потенційно може стати мемом.
Hugh Grant 🤣 #Oscars pic.twitter.com/WOGQAdDqoj
— bruce (@BruceJVail) March 12, 2023
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Хто виграв «Оскар-2022» та як пройшла церемонія — допоможе пригадати наш торішній матеріал.
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