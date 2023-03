Триумф «Все везде и сразу», первая награда Фрейзера и скандальная победа фильма о Навальном: победители и главные моменты «Оскар-2023»

В ніч проти 13 березня у Лос-Анджелесі у театрі «Долбі» пройшла 95-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії, яку цьогоріч вже втретє провів відомий комік і телеведучий Джиммі Кіммел (він також був ведучим «Оскара» у 2017 та 2018 роках).

Шоу наживо транслював телеканал ABC (як це заведено з 1976 і триватиме принаймні до 2028 року), власником якої є Walt Disney Company. Також трансляцію церемонії нагородження можна було дивитися на YouTube TV, Hulu + Live TV та FuboTV.

Двома словами про головних переможців

Тріумфатор «Оскар-2023» — «Все завжди і водночас» / Everything Everywhere All at Once режисерів Деніела Шайнерта і Дена Квана переміг у 7 номінаціях з 11, зокрема й у головній як «Найкращий фільм». Напередодні цей незвичайний жанровий вінегрет (тут і кунг-фу, і чорна комедія, і фантастика, і сімейна драма) з Мішель Єо у головній ролі обійшов «Володаря перснів: Повернення короля» та став найтитулованішим фільмом в історії сучасного кіно з майже 160 нагородами.

«На Західному фронті без змін» / All Quiet on the Western Front у підсумку посів друге місце за кількістю нагород — 4 статуетки із 9.

Третє місце за кількістю нагород у драми «Кит» Даррена Аронофскі — 2 статуетки з 3.

Продовження «Аватара», «Топ Ґан: Меверік» та «Чорна Пантера: Ваканда назавжди» — у всіх цих нашумілих торішніх блокбастерів по одній нагороді.

Водночас «Банши Інішерина», «Елвіс», «Фабельмани» та «Тар» не отримали жодної нагороди попри те, що серед інших мали найбільшу кількість номінацій.

Мішель Єо, виконавиця головної ролі у «Все завжди і водночас», та Брендан Фрейзер, який здійснив повноцінний камбек у драмі «Кит» Даррена Аронофскі, перемогли у головних акторських номінаціях «Оскар», причому для обох це перші статуетки у кар’єрі. Водночас Мішель Єо — перша актриса азійського походження, яка була номінована на «Оскар» за кращу жіночу роль та здобула перемогу.

Також варто відзначити A24, яка стала першою кіностудією в історії, чиї фільми перемогли у всіх головних номінаціях в межах однієї премії «Оскар». Саме ця студія випустила «Все завжди і водночас» та «Кита».

Найкращим повнометражним анімаційним фільмом визнано «Піноккіо Ґільєрмо дель Торо», а найкращим короткометражним анімаційним фільмом — «Хлопчик, кріт, лис та кінь» режисерів Пітера Бейнтона та Чарлі Маккесі, заснований на однойменному романі Маккесі 2019 року.

Мабуть, найбільший неприємний для українців сюрприз «Оскара» — вручення нагороди фільму канадського документаліста про Навального, що вже викликало гостру критику українського суспільства в соцмережах. Йдеться про категорію «Найкращий документальний фільм», де також був представлений дансько-українсько-шведський документальний фільм «Будинок зі скалок», який розповідає історії дітей із дитбудинку у Лисичанську та створений за підтримки Держкіно. Кінопремію особисто отримала дружина Навального та його діти, які приїхали н церемонію.

Нагадаємо, організатори «Оскару» вдруге поспіль відмовили Володимиру Зеленському у виступі на церемонії вручення кінопремії (привіт FIFA), а джерела Variety напередодні повідомляли, що продюсер «Оскара» Вілл Пекер раніше начебто висловлював стурбованість, що Голлівуд приділяє увагу Україні лише тому, що постраждалі від конфлікту — білі, та водночас ігнорує війни по всьому світу, які торкаються кольорових людей.

Повний список переможців 95-ї щорічної кінопремії «Оскар» (переможці виділені жирним серед номінантів)

Найкращий фільм / Best Picture

Найкращий режисер / Directing

Ден Кван і Деніел Шайнерт («Все завжди і водночас»)

Стівен Спілберг («Фабельмани»)

Тодд Філд («Тар»)

Мартін Мак-дона («Банши Інішерина»)

Рубен Остлунд («Трикутник смутку»)

Найкращий актор / Actor in a Leading Role

Остін Батлер («Елвіс»)

Колін Фаррелл («Банши Інішерина»)

Брендан Фрейзер («Кит»)

Вільям Френсіс «Білл» Наї («Жити»)

Пол Мескаль («Після сонця»)

Найкраща акторка / Actress in a Leading Role

Кейт Бланшетт (Тар)

Мішель Єо («Все завжди і водночас»)

Ана де Армас («Білявка»)

Андреа Райзборо («Заради Леслі»)

Мішель Вільямс («Фабельмани»)

Найкращий актор другого плану / Actor in a Supporting Role

Ке Хуй Кван («Все завжди і водночас»)

Баррі Кіоґан («Банши Інішерина»)

Брендан Глісон («Банши Інішерина»)

Брайан Тайрі Генрі («Міст»)

Джадд Гірш («Фабельмани»)

Найкраща акторка другого плану / Actress in a Supporting Role

Анджела Бассетт («Чорна Пантера: Ваканда назавжди»)

Хонг Чау («Кит»)

Керрі Кондон («Банши Інішерина»)

Джеймі Лі Кертіс («Все завжди і водночас»)

Стефані Сюй («Все завжди і водночас»)

Найкращий адаптований сценарій / Adapted Screenplay

All Quiet on the Western Front, Screenplay by Edward Berger, Lesley Paterson & Ian Stokell

Glass Onion: A Knives Out Mystery, Written by Rian Johnson

Living, Written by Kazuo Ishiguro

Top Gun: Maverick, Screenplay by Ehren Kruger and Eric Warren Singer and Christopher McQuarrie; Story by Peter Craig and Justin Marks

Women Talking, Screenplay by Sarah Polley

Найкращий оригінальний сценарій / Original Screenplay

The Banshees of Inisherin, Written by Martin McDonagh

Everything Everywhere All at Once, Written by Daniel Kwan & Daniel Scheinert

The Fabelmans, Written by Steven Spielberg & Tony Kushner

Tár, Written by Todd Field

Triangle of Sadness, Written by Ruben Östlund

Найкращий фільм іноземною мовою / International Feature Film

All Quiet on the Western Front (Німеччина)

Argentina, 1985 (Аргентина)

Close (Бельгія)

EO (Польща)

The Quiet Girl (Ірландія)

Найкращий повнометражний анімаційний фільм / Best Animated Feature Film

Guillermo del Toro’s Pinocchio, Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar and Alex Bulkley

Marcel the Shell With Shoes On, Dean Fleischer Camp, Elisabeth Holm, Andrew Goldman, Caroline Kaplan and Paul Mezey

Puss in Boots: The Last Wish, Joel Crawford and Mark Swift

The Sea Beast, Chris Williams and Jed Schlanger

Turning Red, Domee Shi and Lindsey Collins

Найкраща пісня до фільму / Best Original Song

“Applause” — “Tell It Like a Woman,” Diane Warren

“Hold My Hand” — “Top Gun: Maverick,” Lady Gaga and BloodPop

“Lift Me Up” — “Black Panther: Wakanda Forever,” Tems, Rihanna, Ryan Coogler та Ludwig Goransson

“Naatu Naatu” — “RRR,” M.M. Keeravaani та Chandrabose

“This Is a Life” — “Everything Everywhere All at Once,” Ryan Lott, David Byrne, Mitski, Ryan Lott та David Byrne

Найкраща операторська робота / Cinematography

All Quiet on the Western Front, James Friend

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, Darius Khondji

Elvis, Mandy Walker

Empire of Light, Roger Deakins

Tár, Florian Hoffmeister

Найкращий документальний фільм / Documentary (Feature)

All That Breathes, Shaunak Sen, Aman Mann and Teddy Leifer

All the Beauty and the Bloodshed, Laura Poitras, Howard Gertler, John Lyons, Nan Goldin and Yoni Golijov

Fire of Love, Sara Dosa, Shane Boris and Ina Fichman

A House Made of Splinters, Simon Lereng Wilmont and Monica Hellström

Navalny, Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller and Shane Boris Найкращий короткометражний документальний фільм / Documentary (Short Subject) The Elephant Whisperers, Kartiki Gonsalves and Guneet Monga

Haulout, Evgenia Arbugaeva and Maxim Arbugaev

How Do You Measure a Year? Jay Rosenblatt

The Martha Mitchell Effect, Anne Alvergue and Beth Levison

Stranger at the Gate, Joshua Seftel and Conall Jones Найкращий ігровий короткометражний фільм / Best Live Action Short Film An Irish Goodbye, Tom Berkeley and Ross White

Ivalu, Anders Walter and Rebecca Pruzan

Le Pupille, Alice Rohrwacher and Alfonso Cuarón

Night Ride, Eirik Tveiten and Gaute Lid Larssen

The Red Suitcase, Cyrus Neshvad

Найкраща робота художника-постановника / Best Production Design

All Quiet on the Western Front, Production Design: Christian M. Goldbeck; Set Decoration: Ernestine Hipper

Avatar: The Way of Water, Production Design: Dylan Cole and Ben Procter; Set Decoration: Vanessa Cole

Babylon, Production Design: Florencia Martin; Set Decoration: Anthony Carlino

Elvis, Production Design: Catherine Martin and Karen Murphy; Set Decoration: Bev Dunn

The Fabelmans,”Production Design: Rick Carter; Set Decoration: Karen O’Hara

Найкраща музика до фільму / Best Sound

All Quiet on the Western Front, Viktor Prášil, Frank Kruse, Markus Stemler, Lars Ginzel and Stefan Korte

Avatar: The Way of Water, Julian Howarth, Gwendolyn Yates Whittle, Dick Bernstein, Christopher Boyes, Gary Summers and Michael Hedges

The Batman, Stuart Wilson, William Files, Douglas Murray and Andy Nelson

Elvis, David Lee, Wayne Pashley, Andy Nelson and Michael Keller

Top Gun: Maverick, Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon and Mark Taylor

Найкращий дизайн костюмів / Best Costume Design

Babylon, Mary Zophres

Black Panther: Wakanda Forever, Ruth Carter

Elvis, Catherine Martin

Everything Everywhere All at Once, Shirley Kurata

Mrs. Harris Goes to Paris, Jenny Beavan

Найкращий монтаж / Best Film Editing

The Banshees of Inisherin, Mikkel E.G. Nielsen

Elvis, Matt Villa and Jonathan Redmond

Everything Everywhere All at Once, Paul Rogers

Tár, Monika Willi

Top Gun: Maverick, Eddie Hamilton

Найкращий короткометражний анімаційний фільм / Best Animated Short Film

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, Charlie Mackesy and Matthew Freud

The Flying Sailor, Amanda Forbis and Wendy Tilby

Ice Merchants, João Gonzalez and Bruno Caetano

My Year of Dicks,” Sara Gunnarsdóttir and Pamela Ribon

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It,” Lachlan Pendragon

Найкращі грим та зачіска / Best Makeup and Hairstyling

The Whale, Adrien Morot, Judy Chin and Annemarie Bradley

All Quiet on the Western Front, Heike Merker and Linda Eisenhamerová

The Batman, Naomi Donne, Mike Marino and Mike Fontaine

Black Panther: Wakanda Forever, Camille Friend and Joel Harlow

Elvis, Mark Coulier, Jason Baird and Aldo Signoretti

Найкращі спецефекти / Best Visual Effects

All Quiet on the Western Front, Frank Petzold, Viktor Müller, Markus Frank and Kamil Jafar

Avatar: The Way of Water, Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon and Daniel Barrett

The Batman, Dan Lemmon, Russell Earl, Anders Langlands and Dominic Tuohy

Black Panther: Wakanda Forever, Geoffrey Baumann, Craig Hammack, R. Christopher White and Dan Sudick

Top Gun: Maverick, Ryan Tudhope, Seth Hill, Bryan Litson and Scott R. Fisher

Найкращий саундтрек / Best Original Score

All Quiet on the Western Front, Volker Bertelmann

Babylon, Justin Hurwitz

The Banshees of Inisherin, Carter Burwell

Everything Everywhere All at Once, Son Lux

The Fabelmans, John Williams

Що цікавого сталося на церемонії

Джиммі Кіммел відкрив шоу монологом, до якого очікувано потрапив жарт про Вілла Сміта, Кріса Рока та той самий ляпас під час премії «Оскар» 2022 року.

Дружні обійми давніх друзів Гаррісона Форда та Ке Хуй Квана — як відсилання до сцени з молодшими акторами у фільмі «Індіана Джонс і Храм Долі» 1984 року:

Емоційна промова Брендана Фрейзера, який отримав свій перший «Оскар» за голову роль у драмі «Кит» Даррена Аронофскі:

Емоційне виконання Леді Гагою синглу “Hold My Hand” — саундрек до фільму «Топ Ґан: Меверік»:

Ефектна поява на сцені Cocaine Bear з однойменного фільму на основі реальних подій:

Музичний номер з виконанням «Naatu Naatu», яка здобула перемогу у номінації Найкраща пісня до фільму. Це індійська пісня мовою телугу, створена М. М. Кіравані для саундтреку фільму RRR:

Мало хто помітив, проте Г’ю Ґрант знімався у фільмі «Ножі наголо: Скляна цибуля» Раяна Джонсона з Денієлом Крейґом у головній ролі — його герой Філіп з’являється на початку як партнер детектива Бенуа Бланка, проте лише на 5 секунд. Реакція Ґранта на запитання, чи було йому весело на зніманнях, потенційно може стати мемом.

