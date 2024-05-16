Стартап-единорог ElevenLabs, наиболее известный сайтом с функциями ИИ-дубляжа, запустил свое первое общедоступное приложение.

Программа ElevenLabs Reader: AI Audio может распознавать и озвучивать текст с веб-страниц, PDF-файлов и других документов, используя 11 различных голосов. На данный момент приложение доступно для загрузки бесплатно в App Store (но пока, к сожалению, не в Украине).

ElevenLabs, основанная в 2022 году бывшим инженером по машинному обучению Google Петром Дабковски и бывшим стратегом по развертыванию Palantir Technologies Мати Станишевски, предлагает услуги клонирования голоса, позволяющие генерировать аудио с помощью нейросетей на основе загруженных образцов продолжительностью несколько минут. Одна из функций сервиса также дает возможность переводить голос на аудио на более чем 20 различных языках, включая украинский, хинди, португальский, испанский, японский, польский и арабский.

В январе ElevenLabs собрала $80 млн в раунде финансирования, который оценил ее в $1,1 млрд. Компания, базирующаяся в Нью-Йорке, заявила, что использует эти деньги, чтобы расширить свою сферу деятельности. Большинство договоренностей ElevenLabs пока сосредоточены на аудиоконтенте, например, соглашение с издательством HarperCollins о создании аудиоверсий книг на разных языках. Стартап также планирует продавать свою технологию дубляжа создателям YouTube, киностудиям и издателям новостей.

Хотя вполне позитивным запуск сервиса ElevenLabs не был — технологией в открытом доступе сразу воспользовались интернет-тролли, которые распространяли в соцсетях фейковые голоса знаменитостей, которые говорили оскорбительные вещи, объявляли войны или цитировали Гитлера.

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Источник: Bloomberg

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