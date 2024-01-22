Стартап ИИ-дубляжа ElevenLabs получил еще $80 млн и статус «единорога»

Сейчас компанию оценивают в $1 миллиард Единорог (Unicorn) в экономике — компания-стартап, получившая рыночную оценку стоимости в размере более 1 млрд долларов США. — по сравнению со $100 млн в июне прошлого года.

Общая сумма собранных у инвесторов средств — $101 млн (из них $80 млн — в рамках недавнего раунда серии B, возглавляемого такими известными инвесторами, как фонд Andreessen Horowitz, экс-гендиректор GitHub Нат Фридман и предприниматель Дэниел Гросс).

По словам гендиректора стартапа Мати Станишевски, деньги будут направлены на разработку продукта, расширение инфраструктуры и команды ElevenLabs, исследование искусственного интеллекта и «ужесточение мер безопасности для обеспечения ответственного и этического развития технологии искусственного интеллекта».

ElevenLabs, основанная в 2022 году бывшим инженером по машинному обучению Google Петром Дабковски и бывшим стратегом по развертыванию Palantir Technologies Мати Станишевски, предлагает услуги клонирования голоса, позволяющие генерировать аудио с помощью нейросетей на основе загруженных образцов. Одна из функций сервиса также помогает переводить голос на аудио на более чем 20 разных языках, включая украинский, хинди, португальский, испанский, японский, польский и арабский.

По словам Станишевски и Дабковски, выросшего в Польше, на создание сервиса их вдохновил «плохой дубляж американских фильмов».

Среди ближайших планов — запуск инструментов для создания стенограмм и переводов, а также мобильного приложения по подписке, озвучивающего страницы веб-сайтов с помощью голосов ElevenLabs.

В список первых клиентов ElevenLabs вошли шведский разработчик видеоигр Paradox Interactive (последние проекты — Cities: Skylines 2 и Stellaris), а также издание The Washington Post. В настоящее время сервис используют сотрудники более 41% компаний из списка Fortune 500 Fortune 500 — ежегодный список, который составляется и публикуется в американском журнале Fortune. В список входят 500 крупнейших американских корпораций, упорядоченных по валовому доходу. — и по словам Станишевски, если оценить все пользовательские проекты как один аудиофайл, то он получит продолжительность в 100 лет.

Хотя полностью положительным запуск сервиса не был — технологией в открытом доступе сразу воспользовались интернет-тролли и распространили в соцсетях фейковые голоса знаменитостей, которые говорили обидные вещи, объявляли войны или цитировали Гитлера.

Курс Англійської. Подолай мовний бар'єр та розширюй коло друзів на розмовних клубах. Дізнатись про курс

ElevenLabs также подверглась критике со стороны актеров дубляжа, утверждавших, что компания использует образцы их голосов без согласия. В то же время, такие претензии звучат и в сторону других стартапов, предлагающих услуги ИИ-дубляжа — хотя, например, Replica Studios, главный конкурент ElevenLabs, недавно подписала соглашение с SAG-AFTRA на создание и лицензирование цифровых копий голосов членов профсоюза актеров.

Источник: TechCrunch

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.