Стартап ИИ-дубляжа ElevenLabs получил еще $80 млн и статус «единорога»

Сейчас компанию оценивают в $1 миллиард Единорог (Unicorn) в экономике — компания-стартап, получившая рыночную оценку стоимости в размере более 1 млрд долларов США. — по сравнению со $100 млн в июне прошлого года.
Общая сумма собранных у инвесторов средств — $101 млн (из них $80 млн — в рамках недавнего раунда серии B, возглавляемого такими известными инвесторами, как фонд Andreessen Horowitz, экс-гендиректор GitHub Нат Фридман и предприниматель Дэниел Гросс).
По словам гендиректора стартапа Мати Станишевски, деньги будут направлены на разработку продукта, расширение инфраструктуры и команды ElevenLabs, исследование искусственного интеллекта и «ужесточение мер безопасности для обеспечения ответственного и этического развития технологии искусственного интеллекта».
ElevenLabs, основанная в 2022 году бывшим инженером по машинному обучению Google Петром Дабковски и бывшим стратегом по развертыванию Palantir Technologies Мати Станишевски, предлагает услуги клонирования голоса, позволяющие генерировать аудио с помощью нейросетей на основе загруженных образцов. Одна из функций сервиса также помогает переводить голос на аудио на более чем 20 разных языках, включая украинский, хинди, португальский, испанский, японский, польский и арабский.
По словам Станишевски и Дабковски, выросшего в Польше, на создание сервиса их вдохновил «плохой дубляж американских фильмов».
Среди ближайших планов — запуск инструментов для создания стенограмм и переводов, а также мобильного приложения по подписке, озвучивающего страницы веб-сайтов с помощью голосов ElevenLabs.
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В список первых клиентов ElevenLabs вошли шведский разработчик видеоигр Paradox Interactive (последние проекты — Cities: Skylines 2 и Stellaris), а также издание The Washington Post. В настоящее время сервис используют сотрудники более 41% компаний из списка Fortune 500 Fortune 500 — ежегодный список, который составляется и публикуется в американском журнале Fortune. В список входят 500 крупнейших американских корпораций, упорядоченных по валовому доходу. — и по словам Станишевски, если оценить все пользовательские проекты как один аудиофайл, то он получит продолжительность в 100 лет.
Хотя полностью положительным запуск сервиса не был — технологией в открытом доступе сразу воспользовались интернет-тролли и распространили в соцсетях фейковые голоса знаменитостей, которые говорили обидные вещи, объявляли войны или цитировали Гитлера.
ElevenLabs также подверглась критике со стороны актеров дубляжа, утверждавших, что компания использует образцы их голосов без согласия. В то же время, такие претензии звучат и в сторону других стартапов, предлагающих услуги ИИ-дубляжа — хотя, например, Replica Studios, главный конкурент ElevenLabs, недавно подписала соглашение с SAG-AFTRA на создание и лицензирование цифровых копий голосов членов профсоюза актеров.
Источник: TechCrunch
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