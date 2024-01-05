«Элла и черный ягуар» – семейная комедия о дружбе девочки с ягуаром выйдет в прокат 1 февраля

Вдобавок к «Кина и Юк: Пушистые приключения» украинских зрителей ждет еще один приключенческий семейный фильм, но на этот раз уже комедийный ─ «Элла и черный ягуар». Над его созданием совместно работали студии Франции и Канады.

Фильм рассказывает об Элле – девочке, выросшей в тропических лесах Амазонки. Она живет с Хоуп, милым детенышем ягуара, которого она когда-то приютила. Обстоятельства заставляют девочку переехать в Нью-Йорк. Однако, узнав, что Хоуп грозит смертельная опасность, Элла снова возвращается в джунгли, чтобы спасти ягуара.

Фильм «Элла и черный ягуар» снял режиссер Жиль де Мэтр («Волк и лев», «Приключения Мии и белого льва»). Главные роли исполнили Эмили Бэтт Рикардс (сериал «Флэш»), Луми Поллак, Пол Грин, Уэйн Бейкер, Келли Гоуп Тейлор, Лукрециа Пини и другие.

Лента «Элла и черный ягуар» выйдет в украинский прокат с 1 февраля 2024 года в формате 2D.