Новини Кіно 04.01.2024 о 18:29 comment views icon

«Кіна та Юк: Пухнасті пригоди» ─ сімейна стрічка про лисиць вийде в прокат 18 січня

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Вадим Карпусь

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За кілька тижнів в український прокат вийде сімейна пригодницька драма «Кіна та Юк: Пухнасті пригоди». Це фільм спільного виробництва Франції, Канади та Італії, а також десятка студій.

Фільм розповідає історію двох лисиць, Кіни та Юка, які живуть на Півночі. Вони готуються вперше стати батьками й чекають на появу лисеняти. Однак глобальне потепління змінює правила гри для всіх. Прийшовши на полювання на звичне місце, тварини не очікували, що лід буде настільки тонким. Крижина, що відламалась, розділила майбутніх батьків. До появи лисенят залишається кілька днів, тож доведеться постаратися, аби бути разом у цей відповідальний момент.

Режисером фільму «Кіна та Юк: Пухнасті пригоди» став Ґійом Майдатчевський, який раніше вже зняв кілька фільмів про тварин. Музику написав Жулієн Жуен. Серед виконавців головних ролей називають Віржині Ефіра.

Фільм «Кіна та Юк: Пухнасті пригоди» вийде в український прокат 18 січня у форматі 2D. Стрічка адаптована для осіб з порушеннями зору та слуху.

«Кина и Юк: Пушистые приключения» ─ семейная лента о лисах выйдет в прокат 18 января

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