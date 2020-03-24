EMUI 10 уже установлена более чем на 100 млн смартфонов Huawei и Honor

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Huawei сообщила о достижении очередной вехи в распространении фирменной оболочкой EMUI 10 на базе Android 10 — число смартфонов Huawei и Honor, на которые она установлена, уже превысило 100 млн штук.

Оболочка EMUI 10 дебютировала относительно недавно — в сентябре 2019 года вместе с флагманской линейкой смартфонов Huawei Mate 30. Уже в конце декабря Huawei отрапортовала о достижении отметки в 10 млн устройств, а спустя месяц — о преодолении рубежа в 50 млн. Таким образом, всего за два месяца число устройств под управлением актуальной версии EMUI 10 удвоилось. Учитывая популярность смартфонов Huawei и Honor, нет ничего удивительного в этом показателе, но темпы все равно впечатляют.

Оболочка EMUI 10 достаточно серьезно отличается от предыдущей версии EMUI 9.1. Кроме особенностей Android 10 она также приносит значительные изменения пользовательского интерфейса, включая новые ярлыки, и новое цветовое оформление, обновленные режим AlwaysOn Display и темную тему, новую панель уведомлений, и многое другое. Обо всех новшествах EMUI 10 мы писали в нашем предыдущем материале.

Модели, которые поставлялись с сервисами Google из коробки, при обновлении до EMUI 10 их не теряют. В то же время последние модели Huawei и Honor, включая Mate 30 и Honor 9X Pro, как известно, поставляются с собственным аналогом Huawei Mobile Services.

Весной прошлого года Huawei, публикуя очередную порцию статистики, указывала, что EMUI доступна в 216 странах и поддерживает 77 языков, число активных пользователей всех версий EMUI достигает 470 млн.

Уже послезавтра, 26 марта, в формате онлайн-трансляции состоится презентация новой серии Huawei P40. Вместе с новым флагманами будет представлена и следующая версия оболочки EMUI 10.1. Пока подробностей о реализованных в ней новшествах нет.

Источник: GSM Arena