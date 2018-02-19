Энтузиаст запустил сайт для отслеживания перемещения Tesla в космосе в реальном времени

На прошлой неделе группа чешских и канадских астрономов посчитала вероятность возвращения запущенной недавно в космос Tesla на Землю в предстоящие несколько миллионов лет. (напомним, вероятность этого события составляет 6%). Теперь же стало известно, что американский инженер Бен Пирсон создал специальный сайт Whereisroadster.com, где можно в реальном времени следить за перемещением знаменитого электромобиля Илона Маска. На сайт обратил внимание ресурс The Verge.

С его помощью желающие могут оценить конкретное положение электрокара, бороздящего бескрайние просторы безвоздушного пространства, как говорится, здесь и сейчас. Кроме того, сайт показывает расстояние машины относительно других небесных тел и Солнца.

Справедливости ради отметим, что сайт Whereisroadster.com использует данные лаборатории реактивного движения NASA. Для тех, кому интересно, к настоящему моменту Tesla Roadster отлетел от Земли на 3,7 млн км (расстояние продолжает расти), автомобиль передвигается со скоростью 19,22 км/с.

Согласно данным сайта, Tesla подлетит к Марсу максимально близко в октябре 2020 года во время второго витка вокруг Солнца, а затем начнет удаляться от красной планеты. Пирсон также говорит, что в 2091 году Tesla Roadster пролетит на максимально близком расстоянии от Земли, для желающих отловить электрокар – это будет идеальная возможность, если до того времени космос не уничтожит авто.

Остается добавить, что Пирсон создал сайт после того, как увидел, что после запуска люди начали массово интересоваться возможностью отслеживания Tesla. Сам он интересуется космосом с третьего класса и прочитал множество книг на космическую тематику.

Источник: The Verge