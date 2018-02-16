Запущенная в космос Tesla еще может вернуться на Землю (с вероятностью 6%)

Чешские и канадские исследователи провели исследование, в ходе которого выяснили, что в дальнейшем ожидает запущенный в космос Tesla Roadster Илона Маска, и какова вообще вероятность его возвращения на Землю.

По их подсчетам выходит, что электрокар, который уже успел стать мемом и навсегда вписать свое имя в истории человечества, имеет шестипроцентный шанс вернуться на Землю в следующие несколько миллионов лет. Вероятность того, что Tesla столкнется с Венерой – 2,5%.

В рамках исследования ученые создали и проанализировали 240 компьютерных симуляций, чтобы оценить, как будет автомобиль перемещаться в космосе следующие 3,5 миллиона лет. Как рассказал астрофизик Ханно Рейн из университета Торонто, рассматривали две основные версии: автомобиль останется рядом с планетами земной группы (Земля, Марс, Венера, Меркурий) или под влиянием гравитации Юпитера отправится во внешнюю область Солнечной системы.

По расчетам ученых, Tesla будет пролетать мимо Земли примерно каждые 30 лет и если когда-нибудь автомобиль врежется в Землю, то, скорее всего, полностью сгорит в атмосфере. Сразу оговорим, что если упомянутое выше событие когда-нибудь и произойдет, то до Земли (до поверхности) долетит в лучшем случае лишь маленькая часть теслы, вероятнее, автомобиль (или то, что от него к тому времени останется) полностью сгорит в атмосфере.

Вообще же была высказана масса предложений на тему того, что дальше будет с Tesla. Химик и эксперт по органическим веществам из университета Индианы Уильям Кэролл рассказал изданию LiveScience, что в суровых космических условиях под воздействием радиации автомобиль постепенно распадется на части. Также высказывалась версия, что обломки Tesla могут повредить космические аппараты, работающие на орбите Марса. Издание Popular Mechanics предположило, что автомобиль попадет в «орбитальную петлю» и будет приближаться то к Марсу, то к Земле. Есть и те, кто верит, что Tesla долетит до Марса и принесет туда жизнь с Земли. Впрочем, гораздо вероятнее, что к тому времени Красная планета будет колонизирована.

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Источник: BBC и TJ